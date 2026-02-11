Goal.com
Las operaciones de fichajes del Manchester United en enero fueron justo lo que necesitaban las Red Devils para convertirse en una amenaza en la Liga de Campeones Femenina.

El Manchester United tenía que actuar en el mercado de fichajes de enero. Las Red Devils habían disfrutado de un magnífico comienzo de la temporada 2025-26, sobre todo al clasificarse por primera vez para la Liga de Campeones Femenina y luego dar un paso más al situarse en las eliminatorias de este mes. Pero si querían ser competitivas frente a las mejores de Europa y estar en la parte alta de las competiciones nacionales, necesitaban más refuerzos en la plantilla, y ese fue el enfoque que adoptó el United.

Aún no había llegado enero cuando el club anunció las incorporaciones de Hanna Lundkvist y Lea Schuller, además de una notable renovación de contrato para Hinata Miyazawa. Unas semanas más tarde, Ellen Wangerheim, de quien se rumoreaba que había despertado el interés del Chelsea y el Manchester City el verano pasado, se unió a ellas, eligiendo a las Red Devils para el siguiente capítulo de su prometedora carrera. Las tres han tenido un buen comienzo en Inglaterra, ayudando al equipo de Marc Skinner a mantenerse invicto en sus seis primeros partidos de 2026.

Sin embargo, ahora es cuando esa profundidad añadida realmente ayudará. El United viaja a España el jueves para enfrentarse al Atlético de Madrid en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones. Es el segundo de cinco grandes partidos en solo 16 días para un equipo que, antes del parón invernal, podía tener dificultades con los plazos tan cortos.

En teoría, su suerte debería mejorar sin duda tras la inversión realizada en enero, sobre todo por lo que ese fichaje ha supuesto para la ya peligrosa línea de ataque del United.

    Equipo reducido

    El United impresionó en algunos momentos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, al eliminar al Atlético a pesar de quedarse con 10 jugadores, vencer al talentoso, aunque decepcionante, París Saint-Germain en Old Trafford y conseguir una sólida victoria en Turín contra la Juventus en la última jornada, lo que le aseguró el sexto puesto en la clasificación final y, con ello, la clasificación para los octavos de final.

    Este logro fue aún más impresionante si se tiene en cuenta las lesiones que sufrió el United en ese momento, que dejaron al equipo con un banquillo mucho más vacío que el de muchos de sus rivales. Solo el Twente utilizó menos jugadores en la fase de liga que el United, que también utilizó la misma cantidad que el modesto OH Leuven belga. Los otros 15 equipos de la competición utilizaron más jugadores que los Red Devils, incluidos el Valerenga, el St. Polten y el Paris FC.

    Plazos cortos

    En noviembre, el impacto negativo de esa plantilla reducida en la capacidad del United para competir en cuatro frentes se hizo especialmente evidente. Tras disputar cuatro partidos en 12 días, el United sufrió tres derrotas, cayendo ante el Aston Villa y el Manchester City en la Superliga Femenina y ante el Wolfsburgo en Europa. Esto causó un daño irreparable a las aspiraciones del equipo rojo de ganar el título de liga, ya que se quedó a siete puntos del City, líder de la clasificación, cuando antes de la derrota ante el Villa solo estaba a un punto de su rival local.

    El City no se clasificó para la Liga de Campeones de esta temporada y ese alivio en su calendario es, al menos, una de las razones por las que el equipo de Andree Jeglertz está arrasando en la WSL esta temporada. El United, por su parte, se ha mostrado cansado y no ha podido rotar mucho debido a las lesiones que han limitado aún más a Skinner, que ya trabajaba con una plantilla más reducida de lo deseado tras un mercado de fichajes de verano en el que no se hicieron suficientes movimientos para preparar al equipo para el reto de cuatro competiciones.

    «Creo que necesitamos una plantilla más amplia. No tengo ninguna duda al respecto», declaró Skinner a principios de temporada. «Creo que en el mercado de invierno tenemos que reforzar la plantilla».

    Fue algo que volvió a destacar en diciembre, cuando rotó su once inicial para la visita del Lyon y vio cómo su equipo caía derrotado por 3-0: «[La plantilla] necesita apoyo y necesita jugadores de calidad. No quiero restar méritos a mi plantilla. Me encantan [los jugadores] y lo que hacen. No se trata de sustituirlos, sino de intentar hacer crecer al equipo».

    Impulso de enero

    El United sin duda lo ha conseguido ahora. Lundkvist, una dinámica lateral que llegó procedente del San Diego Wave, ha cubierto un puesto necesario en la plantilla, compitiendo con Jayde Riviere. Riviere juega con mucha energía y un estilo muy activo que es exigente, y tener a alguien más con quien rotar en la alineación es vital para que pueda mantener su eficacia durante toda la temporada, mientras que la propia Lundkvist también tiene muchas cualidades de alto nivel que aportar al United.

    Sin embargo, es en el ataque donde las nuevas incorporaciones son más llamativas y, potencialmente, más significativas. Schuller, una delanteradelantera con mucha experiencia de alto nivel, llegó tras marcar 103 goles en 180 partidos con el Bayern de Múnich y con un récord de 54 goles en 82 partidos con Alemania, mientras que Wangerheim, de solo 21 años, se incorporó por una cifra récord para el club tras una temporada en la que marcó 17 goles en su Suecia natal y contribuyó con siete asistencias en el Hammarby, que terminó segundo en la Damallsvenskan.

    La potencia ofensiva que ambas pueden aportar a este equipo es evidente a partir de esas cifras. Pero es la variedad y la versatilidad que aportan al ataque del United lo que puede cambiar el rumbo del partido a medida que se acercan algunos encuentros importantes.

    Mayor imprevisibilidad

    Ya en 2026, hemos visto al United mucho más impredecible en ataque con estos nuevos fichajes. Antes del parón invernal, casi siempre se podía adivinar con precisión el once inicial de los Red Devils. Lo más probable era que Ella Toone jugara en el puesto de número 10, Jess Park ocupara una posición libre en la derecha, Melvine Malard jugara en la izquierda y Elisabeth Terland liderara la delantera.

    A medida que Fridolina Rolfo fue recuperando su forma física tras su llegada en verano procedente del Barcelona, introdujo un poco más de variedad, entrando en el ataque por la izquierda para sustituir a Malard o para empujar a la francesa a una posición de delantera centro, con Terland en el banquillo.

    La consistencia en la selección del equipo es buena. Permite a las jugadoras crear química y relaciones importantes en el campo. Park y Toone, por ejemplo, trabajaron muy bien juntas en la primera mitad de la temporada gracias a la regularidad con la que jugaron en sus posiciones una junto a la otra, así como a su excelente relación fuera del campo. Pero esto puede llevar a un aire de previsibilidad, y Skinner no tenía tantas opciones para evitarlo como sería necesario al participar en tantas competiciones de élite.

    Mezclando el ataque

    Eso ha cambiado desde Año Nuevo. En sus últimos seis partidos, el United aún no ha alineado al mismo cuarteto ofensivo, pudiendo elegir entre Malard, Park, Rolfo, Terland, Schuller, Wangerheim, Simi Awujo y Lisa Naalsund para ocupar esas posiciones, a las que se sumará Toone el mes que viene, cuando se recupere de su lesión.

    En ese tiempo, el United ha marcado 15 goles, con una media de 2,5 goles por partido, lo que supone un aumento significativo con respecto a la media de 1,86 que tenía antes del parón invernal. Por supuesto, los resultados de este año siguen siendo una muestra pequeña, y la victoria por 5-0 del United sobre el Burnley, de tercera división, en la FA Cup sesga un poco las cifras, pero a simple vista se aprecia una mayor potencia en el ataque, que no ha hecho más que crecer con cada semana que pasa, a medida que Wangerheim y Schuller se han ido adaptando.

    Opciones en abundancia

    Esto significa que, a medida que el United se acerca al final de la temporada, de repente resulta más difícil para los rivales planificar sus estrategias. Park, por ejemplo, jugó casi exclusivamente en la derecha durante la primera mitad de la campaña; desde principios de año, ha jugado en la derecha, en la izquierda y en el centro. En ese mismo tiempo, tres jugadoras diferentes han ocupado el puesto de número 10, Malard ha jugado por la derecha y por la izquierda, mientras que Terland y Schuller han sido titulares en tres ocasiones cada una liderando la delantera.

    El jueves, el United se enfrentará al Atlético, al que venció por 1-0 en la fase de grupos de la Liga de Campeones, a pesar de la polémica tarjeta roja a Dominique Janssen que lo dejó con 10 jugadoras durante la mayor parte del partido. Ese día, el United alineó un once con Toone en el número 10, con Malard y Rolfo a ambos lados de Terland.

    En esta ocasión, el Atlético tendrá que adivinar a quién elegirá Skinner para los dos partidos de esta eliminatoria, ya que el United está dispuesto a aportar un plus de imprevisibilidad a la recta final de la temporada. Tras haber trabajado duro y, en ocasiones, contra viento y marea en la primera mitad de la campaña para situarse en una posición inmejorable de cara a los últimos meses, el impulso ofensivo que ha supuesto el mercado de fichajes de enero podría llevar a los Red Devils a alcanzar nuevas cotas.

