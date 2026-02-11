Las operaciones de fichajes del Manchester United en enero fueron justo lo que necesitaban las Red Devils para convertirse en una amenaza en la Liga de Campeones Femenina.

En noviembre, el impacto negativo de esa plantilla reducida en la capacidad del United para competir en cuatro frentes se hizo especialmente evidente. Tras disputar cuatro partidos en 12 días, el United sufrió tres derrotas, cayendo ante el Aston Villa y el Manchester City en la Superliga Femenina y ante el Wolfsburgo en Europa. Esto causó un daño irreparable a las aspiraciones del equipo rojo de ganar el título de liga, ya que se quedó a siete puntos del City, líder de la clasificación, cuando antes de la derrota ante el Villa solo estaba a un punto de su rival local.

El City no se clasificó para la Liga de Campeones de esta temporada y ese alivio en su calendario es, al menos, una de las razones por las que el equipo de Andree Jeglertz está arrasando en la WSL esta temporada. El United, por su parte, se ha mostrado cansado y no ha podido rotar mucho debido a las lesiones que han limitado aún más a Skinner, que ya trabajaba con una plantilla más reducida de lo deseado tras un mercado de fichajes de verano en el que no se hicieron suficientes movimientos para preparar al equipo para el reto de cuatro competiciones.

«Creo que necesitamos una plantilla más amplia. No tengo ninguna duda al respecto», declaró Skinner a principios de temporada. «Creo que en el mercado de invierno tenemos que reforzar la plantilla».

Fue algo que volvió a destacar en diciembre, cuando rotó su once inicial para la visita del Lyon y vio cómo su equipo caía derrotado por 3-0: «[La plantilla] necesita apoyo y necesita jugadores de calidad. No quiero restar méritos a mi plantilla. Me encantan [los jugadores] y lo que hacen. No se trata de sustituirlos, sino de intentar hacer crecer al equipo».