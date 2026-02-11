Las operaciones de fichajes del Manchester United en enero fueron justo lo que necesitaban las Red Devils para convertirse en una amenaza en la Liga de Campeones Femenina.

Aún no había llegado enero cuando el club anunció las incorporaciones de Hanna Lundkvist y Lea Schuller, además de una notable renovación de contrato para Hinata Miyazawa. Unas semanas más tarde, Ellen Wangerheim, de quien se rumoreaba que había despertado el interés del Chelsea y el Manchester City el verano pasado, se unió a ellas, eligiendo a las Red Devils para el siguiente capítulo de su prometedora carrera. Las tres han tenido un buen comienzo en Inglaterra, ayudando al equipo de Marc Skinner a mantenerse invicto en sus seis primeros partidos de 2026.
Sin embargo, ahora es cuando esa profundidad añadida realmente ayudará. El United viaja a España el jueves para enfrentarse al Atlético de Madrid en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones. Es el segundo de cinco grandes partidos en solo 16 días para un equipo que, antes del parón invernal, podía tener dificultades con los plazos tan cortos.
En teoría, su suerte debería mejorar sin duda tras la inversión realizada en enero, sobre todo por lo que ese fichaje ha supuesto para la ya peligrosa línea de ataque del United.