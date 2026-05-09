Las negociaciones del Bayern de Múnich con Konrad Laimer están estancadas, y el director técnico busca «tender puentes» con el mediocampista austriaco

Las negociaciones contractuales entre el Bayern y Laimer acaparan los titulares en Alemania. Aunque ambas partes quieren seguir juntos, el director deportivo Max Eberl admite que no ha habido avances en las últimas semanas. En declaraciones a Sky antes del Bayern-Wolfsburgo, Eberl resumió la situación.

«Hay dos posturas que ahora no coinciden. Queremos renovar con Konni, eso es un hecho. Ahora debemos encontrar un punto de encuentro en cuanto a las expectativas», afirmó Eberl.