Pero Ellen White le arrebató a Smith el primer puesto en la clasificación histórica de goleadoras de Inglaterra en noviembre de 2021. Desde entonces, la exjugadora del Manchester City, que se retiró tras el triunfo en la Eurocopa 2022, es la referencia a batir. Aventaja en unos 13 goles a cualquier jugadora que forme parte actualmente de la selección, aunque varias aspirantes ascienden en la lista y amenazan su récord.

Beth Mead es la que más cerca está, y Georgia Stanway también presenta su candidatura tras escalar posiciones gracias a una extraordinaria racha goleadora en 2025 y 2026. Alessia Russo también parece una seria amenaza, especialmente por su condición de delantera centro titular de Inglaterra. Ya se encuentra entre las diez primeras.

¿Quiénes son las jugadoras cuyos récords persiguen Mead, Stanway y Russo? ¿Cuánto les falta para seguir ascendiendo en la clasificación? ¿Y qué jugadoras han marcado más goles para Inglaterra a lo largo de los años? GOAL repasa las máximas goleadoras de la historia de la selección inglesa...