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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Traducido por

Las máximas goleadoras de la historia de la selección femenina de Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway y las mejores artilleras del equipo

Inglaterra
Women's football
World Cup
Eurocopa Femenina
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

La selección femenina de Inglaterra siempre ha contado con grandes goleadoras. Incluso antes de convertirse en la gran aspirante que es ahora, tras ganar dos Eurocopas consecutivas bajo las órdenes de Sarina Wiegman y alcanzar su primera final de un Mundial femenino, ya podía presumir de un talento ofensivo extraordinario. Un buen ejemplo es Kelly Smith, leyenda del Arsenal y considerada por muchos la mejor jugadora de la historia de la selección inglesa.

Pero Ellen White le arrebató a Smith el primer puesto en la clasificación histórica de goleadoras de Inglaterra en noviembre de 2021. Desde entonces, la exjugadora del Manchester City, que se retiró tras el triunfo en la Eurocopa 2022, es la referencia a batir. Aventaja en unos 13 goles a cualquier jugadora que forme parte actualmente de la selección, aunque varias aspirantes ascienden en la lista y amenazan su récord.

Beth Mead es la que más cerca está, y Georgia Stanway también presenta su candidatura tras escalar posiciones gracias a una extraordinaria racha goleadora en 2025 y 2026. Alessia Russo también parece una seria amenaza, especialmente por su condición de delantera centro titular de Inglaterra. Ya se encuentra entre las diez primeras.

¿Quiénes son las jugadoras cuyos récords persiguen Mead, Stanway y Russo? ¿Cuánto les falta para seguir ascendiendo en la clasificación? ¿Y qué jugadoras han marcado más goles para Inglaterra a lo largo de los años? GOAL repasa las máximas goleadoras de la historia de la selección inglesa...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. Karen Carney (33 goles)

    Otra futbolista que no era delantera en esta lista, Karen Carney aportó su magia individual al fútbol internacional durante 14 años y marcó 33 goles en ese tiempo, una cifra que la sitúa como la séptima máxima goleadora de la historia de Inglaterra, empatada con otras jugadoras. Dos de esos tantos llegaron en la increíble Eurocopa de 2009 de Inglaterra, incluido uno en la derrota ante Alemania en la final. Otros dos llegaron en el camino de su selección hacia su primera semifinal de un Mundial femenino, en 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. Eniola Aluko (33 goles)

    La segunda delantera propiamente dicha de esta lista, Eniola Aluko, también marcó 33 goles en sus 13 años con Inglaterra, aunque disputó 39 partidos menos que Carney. Tres de esos goles llegaron en la Eurocopa de 2009, en la que Aluko firmó un doblete en la victoria de cuartos de final ante la anfitriona Finlandia, incluido el gol decisivo. Antes había marcado un tanto crucial en otra dramática victoria por 3-2, frente a Rusia en la fase de grupos.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. Alessia Russo (33 goles)

    Alessia Russo se metió entre las diez máximas goleadoras de la historia de la selección femenina de Inglaterra con su tanto en la victoria por 1-0 ante Islandia en abril y, desde entonces, ha escalado aún más posiciones. Su promedio goleador también es especialmente notable: solo cuatro jugadoras de esta lista lo superan. Su gol más reciente, uno de los dos que marcó ante Grecia, fue el 33.º con Inglaterra en apenas 69 partidos.

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  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    7. Georgia Stanway (35 goles)

    El registro goleador de Georgia Stanway con Inglaterra es extraordinario, sobre todo si se tiene en cuenta que juega de centrocampista y no de delantera. En 95 partidos ha marcado 35 goles y ha repartido 21 asistencias, unas cifras de participación en goles realmente impresionantes. Su acierto de cara a portería en los últimos meses la ha situado entre las mejores goleadoras de la historia de Inglaterra y, con solo 27 años, aún podría escalar muchos puestos.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 goles)

    Fara Williams, la jugadora con más partidos internacionales de la historia de Inglaterra, también marcó muchos goles a lo largo de sus 18 años con la selección. El más recordado fue, sin duda, el último: su penalti dio a Inglaterra su primera victoria ante Alemania y el tercer puesto en el Mundial de 2015. Pero aquel fue solo uno de los ocho goles que anotó en grandes torneos. El primero llegó unos diez años antes, contra Dinamarca en Ewood Park, el estadio del Blackburn Rovers, cuando Inglaterra acogió la Eurocopa de 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 goles)

    Nadie en esta lista tiene un mejor promedio de goles por partido que Beth Mead, que a estas alturas de su carrera marca casi un gol cada dos encuentros con Inglaterra. La extremo ha anotado 40 goles en 81 partidos, seis de ellos en la Eurocopa 2022 que conquistó Inglaterra, en la que se llevó la Bota de Oro. Además, la jugadora de 30 años podría terminar su carrera bastante más arriba de la quinta posición compartida, dadas las pequeñas diferencias que la separan de quienes la preceden en esta lista.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 goles)

    De esta lista, solo Mead tiene un mejor promedio de goles por partido que Karen Walker, que debutó con Inglaterra en 1988 y marcó 41 goles en 86 partidos antes de retirarse de la selección en 2003. Quizá el más destacado de esos goles llegó en el Mundial femenino de 1995, cuando Walker adelantó a Inglaterra por 2-1 ante Nigeria en un partido de la fase de grupos que su selección acabaría ganando para asegurarse el pase a cuartos de final en su debut en el torneo.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 goles)

    Con el mismo promedio de 0,48 goles por partido que Walker, Kerry Davis ocupa el segundo puesto de esta lista tras marcar 43 goles en 90 partidos con Inglaterra. Davis, la primera mujer negra en representar a Inglaterra, debutó en 1982 y jugó tanto en defensa y en el centro del campo como en ataque. Aun así, siguió marcando a un ritmo extraordinario y fue la máxima goleadora histórica de la selección hasta que Kelly Smith la superó en 2012, unos 14 años después de su último partido con Inglaterra.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 goles)

    Considerada por muchos la mejor jugadora de la historia de Inglaterra, Smith ostentó durante nueve años el récord de máxima goleadora de la selección, después de superar la cifra de Davis al marcar contra Finlandia en febrero de 2012. La delantera anotó otros dos goles con su país, uno más en aquel mismo partido y otro frente a Escocia un año después, antes de retirarse con 46 tantos en su haber.

    Los goles más famosos de Smith llegaron en el Mundial femenino de 2007 por la celebración que los siguió. Tras marcar en el primer partido de Inglaterra contra Japón, Smith se quitó una bota y la besó, dejando una imagen que se convertiría en icónica.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 goles)

    Ellen White se convirtió en la máxima goleadora histórica de Inglaterra en septiembre de 2021, cuando marcó un triplete ante Letonia. Con su primer gol de la noche igualó la cifra de Smith y, con los dos siguientes, se situó en solitario al frente de la clasificación. White amplió su ventaja con otros cuatro goles antes de retirarse tras el triunfo de Inglaterra en la Eurocopa de 2022, con un balance de 52 tantos en 113 partidos. La delantera marcó dos goles aquel verano y anotó 10 en total en grandes torneos, incluidos seis en el Mundial femenino de 2019, en el que ganó el Balón de Bronce.