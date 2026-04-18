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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Las máximas goleadoras de la historia de la selección femenina de Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway y las mejores anotadoras de las Lionesses

England
Women's football
World Cup
Eurocopa Femenina
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

Las «Lionesses» de Inglaterra siempre han tenido grandes goleadoras. Antes incluso de convertirse en la potencia actual —tras ganar dos Eurocopas consecutivas con Sarina Wiegman y llegar a su primera final del Mundial femenino—, ya mostraban un talento ofensivo increíble, como demuestra Kelly Smith, icono del Arsenal y para muchos la mejor jugadora de la historia de las «Lionesses».

Ellen White, retirada tras la Euro 2022, lidera la lista con 13 goles más que la siguiente “Leona”. Varias jugadoras la acechan.

Beth Mead es la más cercana, mientras Georgia Stanway, tras tres goles en los dos primeros partidos de 2026, ya es novena. Alessia Russo, delantera titular, acecha a un tanto del top 10.

¿Quiénes son las jugadoras cuyos récords persiguen Mead, Stanway y Russo? ¿A cuántos goles están de seguir subiendo en la clasificación? ¿Y qué futbolistas han marcado más goles con Inglaterra a lo largo de los años? GOAL repasa a las máximas goleadoras de la historia de las Lionesses...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    =10. Marieanne Spacey (30 goles)

    Antes de triunfar como entrenadora de las Lionesses y del Southampton, Marieanne Spacey fue una de las máximas goleadoras de la historia de su selección. Debutó en 1984 y marcó 30 goles en 94 partidos, aunque jugaba de segunda delantera. Muchos la consideran una de las mejores Lionesses de la historia y aún figura entre las diez máximas goleadoras, con un tanto famoso ante Escocia en Wembley en 1990.

    • Anuncios
  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =10. Alessia Russo (30 goles)

    Alessia Russo entró en el top 10 de goleadoras históricas de las Lionesses tras marcar en la victoria 1-0 ante Islandia en abril. Su promedio de goles por partido la sitúa por encima de Spacey y solo tres jugadoras tienen uno mejor. No es sorpresa, pues Inglaterra siempre la ha usado como una auténtica ‘9’, pero su promedio solo lo superan tres jugadoras de la lista. Ese tanto ante Islandia fue su gol 30 en 65 partidos.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    9. Georgia Stanway (32 goles)

    El historial goleador de Georgia Stanway con Inglaterra es excepcional, más aún siendo centrocampista. En 89 partidos ha marcado 32 goles y sumado 20 asistencias, cifras que la sitúan novena en la lista histórica de goleadoras de Inglaterra. Con solo 27 años, aún puede escalar posiciones.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 goles)

    Karen Carney, centrocampista, jugó 14 años con la selección inglesa, marcó 33 goles y ocupa el séptimo puesto histórico de las Lionesses. Marcó dos en la Euro 2009, uno en la final perdida ante Alemania, y otros dos en el camino a las semifinales del Mundial 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 goles)

    Eniola Aluko, la primera delantera de la lista, marcó 33 goles en 13 años con Inglaterra, 39 partidos menos que Carney. En la Euro 2009 anotó tres: un doblete ante Finlandia en cuartos, incluido el ganador, y un tanto clave ante Rusia en la fase de grupos.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    6. Beth Mead (39 goles)

    Ninguna jugadora de esta lista supera el promedio de goles por partido de Beth Mead, que a su edad marca un gol cada dos encuentros con Inglaterra. Ha marcado 39 goles en 78 partidos, seis de ellos en la Eurocopa 2022, lo que le dio la Bota de Oro. A sus 30 años, podría acabar su carrera mucho más arriba del sexto puesto, pues la diferencia con las que la preceden es mínima.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 goles)

    Fara Williams, la jugadora con más partidos internacionales de la historia de las Lionesses, marcó numerosos goles durante sus 18 años de carrera. El más recordado fue el último: su penalti dio la primera victoria sobre Alemania y el tercer puesto en el Mundial 2015, y fue uno de los ocho tantos que anotó en grandes torneos. El primero llegó una década antes, frente a Dinamarca en Ewood Park, durante la Eurocopa 2005 en Inglaterra.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 goles)

    En esta lista, solo Mead supera el promedio de goles por partido de Karen Walker, quien debutó con Inglaterra en 1988 y marcó 41 tantos en 86 encuentros hasta 2003. Su gol más recordado llegó en la Copa Mundial Femenina de 1995, cuando dio a Inglaterra una ventaja de 2-1 sobre Nigeria en un partido de grupo que acabaron ganando y que les valió el pase a cuartos de final en su debut en el torneo.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 goles)

    Con el mismo promedio de 0,48 goles por partido que Walker, Kerry Davis ocupa el segundo lugar de esta lista tras anotar 43 goles en 90 partidos con la selección inglesa. Davis, la primera mujer negra en representar a las Lionesses, debutó en 1982 y, aunque jugó en defensa, centro del campo y ataque, marcó a un ritmo extraordinario. Fue la máxima goleadora de la selección hasta que Kelly Smith la superó en 2012, catorce años después de su último partido.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 goles)

    Considerada la mejor jugadora de la historia de las Lionesses, Smith mantuvo el récord de goles con Inglaterra durante nueve años, desde que superó a Davis en febrero de 2012 ante Finlandia. Añadió dos tantos más —uno en ese mismo partido y otro contra Escocia un año después— y se retiró con 46.

    Sus goles más recordados llegaron en la Copa Mundial Femenina de 2007, por la celebración que los acompañó: tras anotar en el debut contra Japón, se quitó la bota y la besó, una imagen ya icónica.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 goles)

    Ellen White se convirtió en la máxima goleadora de la historia de las Lionesses en septiembre de 2021 al marcar un hat-trick contra Letonia. Su primer gol igualó el récord de Smith, y los dos siguientes la situaron en lo más alto de la clasificación. Luego añadió cuatro goles más antes de retirarse tras el triunfo de Inglaterra en la Eurocopa 2022, con un total de 52 tantos en 113 partidos. Ese verano añadió dos tantos y llegó a 10 en grandes torneos, seis de ellos en el Mundial 2019, lo que le dio el Balón de Bronce.