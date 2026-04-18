Las máximas goleadoras de la historia de la selección femenina de Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway y las mejores anotadoras de las Lionesses

Ellen White, retirada tras la Euro 2022, lidera la lista con 13 goles más que la siguiente “Leona”. Varias jugadoras la acechan.

Beth Mead es la más cercana, mientras Georgia Stanway, tras tres goles en los dos primeros partidos de 2026, ya es novena. Alessia Russo, delantera titular, acecha a un tanto del top 10.

¿Quiénes son las jugadoras cuyos récords persiguen Mead, Stanway y Russo? ¿A cuántos goles están de seguir subiendo en la clasificación? ¿Y qué futbolistas han marcado más goles con Inglaterra a lo largo de los años? GOAL repasa a las máximas goleadoras de la historia de las Lionesses...