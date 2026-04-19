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Las futuras estrellas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: Taylor Twellman destaca a dos promesas «especiales», pero se niega a calificar a los jóvenes prodigios como «el próximo Lionel Messi o Cristiano Ronaldo»
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Estrellas emergentes del sistema Red Bull
En una entrevista exclusiva con Men’s Journal, Twellman destacó al New York Red Bulls como un ejemplo de formación de élite. El club ha integrado con éxito a dos jóvenes de la cantera: el delantero de 18 años Julian Hall y el centrocampista de 17 Adri Mehmeti. Ambos ya dejan huella en el primer equipo. Hall ha marcado siete goles en diez partidos, mientras que Mehmeti, con diez encuentros disputados, ya ha anotado un gol en ocho de liga. Twellman los considera dos de los mejores talentos de Norteamérica.
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Rechazar las comparaciones con jugadores legendarios
A pesar de sus impresionantes estadísticas y rápido ascenso, el analista descartó las comparaciones exageradas sobre el dúo de los New York Red Bulls. Al preguntarle si algún joven prometedor se asemejaba a los grandes de todos los tiempos, respondió con cautela: «Nunca etiquetaría a nadie como el próximo Ronaldo, Messi o Pelé; eso es injusto. Pero en la liga hay jóvenes muy interesantes. La liga ha hecho un gran trabajo al darles oportunidades. Mira a los New York Red Bulls, Hall y Mehmeti: son muy especiales».
Conformar el núcleo del equipo para la fase de grupos del Mundial
Aunque la cantera está en pleno auge, ahora la atención está en la próxima campaña de la selección nacional en el Mundial. En el Grupo D, junto a Australia, Paraguay y Turquía, el equipo afronta una prueba crucial. El éxito depende de que su núcleo consolidado rinda al máximo. Twellman lo tiene claro: «Los tres jugadores que deben brillar en este Mundial son Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams. Ellos marcan el pulso del equipo y son sus caras visibles».
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Con la mirada puesta en la escena internacional
Para avanzar, la selección debe superar la complicada fase de grupos y ganar impulso. Si sus jugadores europeos alcanzan su mejor nivel y los jóvenes locales siguen creciendo, el equipo anfitrión podrá llegar lejos y desafiar a la élite mundial bajo la dirección de Mauricio Pochettino este verano.