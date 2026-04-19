Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Seattle Sounders FC v New England RevolutionGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Las futuras estrellas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: Taylor Twellman destaca a dos promesas «especiales», pero se niega a calificar a los jóvenes prodigios como «el próximo Lionel Messi o Cristiano Ronaldo»

USA
T. Twellman
A. Mehmeti
L. Messi
C. Ronaldo
Nueva York Red Bulls
Inter Miami CF
Al Nasr FC
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup

El exinternacional estadounidense Taylor Twellman elogió a dos jóvenes promesas que brillan en la Major League Soccer, pero rechazó compararlas prematuramente con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo y destacó la importancia de un núcleo consolidado para el Mundial 2026 en casa.

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    Estrellas emergentes del sistema Red Bull

    En una entrevista exclusiva con Men’s Journal, Twellman destacó al New York Red Bulls como un ejemplo de formación de élite. El club ha integrado con éxito a dos jóvenes de la cantera: el delantero de 18 años Julian Hall y el centrocampista de 17 Adri Mehmeti. Ambos ya dejan huella en el primer equipo. Hall ha marcado siete goles en diez partidos, mientras que Mehmeti, con diez encuentros disputados, ya ha anotado un gol en ocho de liga. Twellman los considera dos de los mejores talentos de Norteamérica.

    • Anuncios
  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    Rechazar las comparaciones con jugadores legendarios

    A pesar de sus impresionantes estadísticas y rápido ascenso, el analista descartó las comparaciones exageradas sobre el dúo de los New York Red Bulls. Al preguntarle si algún joven prometedor se asemejaba a los grandes de todos los tiempos, respondió con cautela: «Nunca etiquetaría a nadie como el próximo Ronaldo, Messi o Pelé; eso es injusto. Pero en la liga hay jóvenes muy interesantes. La liga ha hecho un gran trabajo al darles oportunidades. Mira a los New York Red Bulls, Hall y Mehmeti: son muy especiales».

  • Conformar el núcleo del equipo para la fase de grupos del Mundial

    Aunque la cantera está en pleno auge, ahora la atención está en la próxima campaña de la selección nacional en el Mundial. En el Grupo D, junto a Australia, Paraguay y Turquía, el equipo afronta una prueba crucial. El éxito depende de que su núcleo consolidado rinda al máximo. Twellman lo tiene claro: «Los tres jugadores que deben brillar en este Mundial son Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams. Ellos marcan el pulso del equipo y son sus caras visibles».

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Con la mirada puesta en la escena internacional

    Para avanzar, la selección debe superar la complicada fase de grupos y ganar impulso. Si sus jugadores europeos alcanzan su mejor nivel y los jóvenes locales siguen creciendo, el equipo anfitrión podrá llegar lejos y desafiar a la élite mundial bajo la dirección de Mauricio Pochettino este verano.

World Cup
USA crest
USA
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR