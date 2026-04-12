Las estrellas del Barcelona, acusadas de falta de «respeto» tras vencer al Espanyol en el derbi catalán

El derbi catalán nunca es tranquilo, pero las críticas tras el partido del sábado se centran en la conducta de los jugadores del Barcelona. Después de una actuación liderada por Lamine Yamal y Ferran Torres, el centrocampista del Espanyol Pol Lozano criticó sin tapujos al equipo local, sobre todo un encontronazo en los últimos minutos con Joao Cancelo.

En zona mixta, Lozano, furioso, lanzó dardos sarcásticos al líder de la Liga: «No vale la pena hablar de ello, siempre es la misma historia. Todo el mundo pudo ver el nivel de respeto que tienen por sus compañeros de profesión. No tengo nada más que añadir».



