Las esperanzas del Tottenham de mantenerse en la Premier League reciben un gran impulso tras la debacle del West Ham ante el Brentford

La permanencia del West Ham United en la Premier League pende de un hilo tras perder 3-0 ante un eficaz Brentford en el Gtech Community Stadium. Con una victoria, los Hammers se habrían alejado cinco puntos del descenso; sin embargo, el Tottenham puede superarlos si vence a Aston Villa.

Ahora su permanencia depende de que el Tottenham, que puede superarlos si vence al Aston Villa, no lo haga. Para el Brentford la victoria es doble: rompe una racha de seis partidos sin ganar y lo sitúa sexto, cerca de Europa por primera vez en su historia.