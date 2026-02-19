Las divisiones, los despidos y los graves errores de gestión han marcado la etapa de Sir Jim Ratcliffe en el Manchester United, pero ¿hay luz al final del túnel tras dos años para olvidar?

Dos años después, Ratcliffe no ha demostrado la responsabilidad que conlleva el cargo ni ha acercado al United a la cima. Su mandato como jefe de facto de las operaciones futbolísticas del United ha estado lleno de acontecimientos y ha generado mucho ruido, pero gran parte de ello ha sido desagradable.

Sus comentarios francos y objetivamente incorrectos sobre la inmigración en Gran Bretaña la semana pasada lo pusieron en conflicto con múltiples grupos de aficionados, así como con el propio club, que desde hace tiempo defiende la inclusión a través de su iniciativa All Red All Equal y se posiciona como un club global. El United emitió un comunicado defendiendo esos valores un día después de que saliera a la luz la entrevista de Ratcliffe con Sky News.

Ratcliffe también ha conseguido ofender a partes interesadas clave, como el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, con quien ha estado trabajando en el nuevo estadio propuesto por el club. Y sus comentarios, que Burnham calificó de «inexactos, insultantes e incendiarios» y dijo que «van en contra de todo lo que Mánchester ha defendido tradicionalmente», amenazan con socavar el proyecto del nuevo estadio, que depende del apoyo y la buena voluntad locales.

Los sorprendentes e innecesarios comentarios del copropietario marcaron el punto más bajo de los muchos que ha habido en sus dos años al frente del United, y ahora que el director de INEOS se prepara para entrar en su tercer año al mando de las operaciones futbolísticas de los Red Devils, los aficionados tienen motivos para preguntarse si su llegada ha aportado algo bueno.