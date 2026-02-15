(C)Getty Images
«¡Las declaraciones de los jugadores tras los partidos no tienen ningún valor!» - Luis Enrique defiende a Ousmane Dembélé después de que el ganador del Balón de Oro criticara a sus compañeros del PSG tras la sorprendente derrota ante el Rennes
Enrique defiende a Dembélé después de que la estrella criticara a sus compañeros del PSG.
Enrique salió en defensa de su jugador después de que Dembele se desahogara tras la derrota del viernes por la noche en Rennes. Dembélé anotó su undécimo gol de la temporada en la derrota, pero los goles de Mousa Tamari, Esteban Lepaul y Breel Embolo aseguraron los tres puntos para el equipo local, lo que le ayudó en su lucha por clasificarse para Europa y provocó que el PSG perdiera el primer puesto a manos del Lens tras su victoria por 5-0 a domicilio ante el Paris FC el sábado.
El actual ganador del Balón de Oro sugirió que el PSG debe volver a jugar en equipo y dejar de jugar para sí mismo, tras unos meses difíciles en los que el actual campeón de Europa no ha conseguido terminar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y ha cedido el primer puesto de la Ligue 1 en múltiples ocasiones.
Sin embargo, Enrique argumentó que los comentarios de Dembélé son naturales en el calor del momento, defendió a su estrella y sugirió que aferrarse a los comentarios del jugador de 28 años y juzgarlo por ellos no es necesario ni justo.
Enrique responde tras las críticas de Dembélé al PSG
Enrique declaró a los periodistas: «Las declaraciones de los jugadores al final del partido no tienen ningún valor. Ninguno. Las declaraciones de los entrenadores tampoco, pero las de los jugadores, ninguna. No voy a responder a ninguna pregunta de un jugador, ni voy a responder a ninguna declaración de un jugador.
Nunca permitiré que ningún jugador esté por encima del club. Que quede claro. El responsable del equipo soy yo. No permitiré que ningún jugador piense que es más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club. Por lo tanto, estas declaraciones no tienen ningún valor. Son el resultado de la ira tras un partido, y creo que eso está claro. No tenemos nada que perder».
«El PSG debe ser lo primero»: las sorprendentes palabras de Dembélé.
Esto se produce después de que Dembele dijera a los periodistas tras la derrota del viernes: «Empezamos mal el partido y creo que el Rennes jugó muy bien. Pero creo que tenemos que mostrar más ganas.
Tenemos que jugar para que el París Saint-Germain gane partidos, porque si jugamos por nuestra cuenta en el campo, no funcionará, no ganaremos los títulos que queremos. La temporada pasada, antepusimos el club a nosotros mismos, y creo que tenemos que volver a hacerlo, especialmente en partidos como estos. Estamos en la segunda mitad de la temporada y es el París Saint-Germain lo que debe estar por encima, no los jugadores individuales. Tenemos que jugar para el club en lugar de pensar en nosotros mismos».
La frustrante temporada de Dembele mientras el PSG flaquea
Dembele ha tenido una temporada irregular debido a las lesiones, pero últimamente ha vuelto a mostrar su mejor nivel, marcando seis goles en sus últimos seis partidos de la Ligue 1, en medio de una racha de siete victorias consecutivas hasta la derrota del viernes.
No hay duda de que la campaña habrá sido frustrante para el internacional francés, que ganó el Balón de Oro en septiembre, un logro trascendental que fue seguido por meses de recurrentes problemas de lesiones en el campo.
El PSG ha tenido dificultades para igualar el nivel de la temporada pasada, pero teniendo en cuenta su remontada tardía hacia la gloria en la Liga de Campeones la temporada pasada, donde alcanzó su máximo nivel en las fases eliminatorias, aún queda todo por decidir tanto a nivel nacional como europeo.
El gigante parisino afronta el martes por la noche el partido de ida de la ronda de play-off de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, a domicilio, contra su rival nacional, el Mónaco, y el partido de vuelta ocho días después, con el objetivo de alcanzar los octavos de final por decimocuarta temporada consecutiva.
