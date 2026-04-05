Las declaraciones de la estrella de los Faraones desatan la ira de los marroquíes

Aumenta la indignación en Marruecos por las declaraciones del egipcio Mahmoud Hassan Trezeguet, estrella del Al Ahly.

Trezeguet declaró, durante la rueda de prensa previa al partido amistoso entre Egipto y España, que terminó en empate a cero: «La selección de Egipto es la mejor del continente africano, además de ser la que más veces ha ganado la Copa Africana de Naciones, con un total de siete títulos».

El astro de los Faraones añadió: «No iremos al Mundial de 2026 solo para participar y dar una imagen digna, sino que nuestro objetivo es demostrar la calidad de la selección egipcia».

Algunos sitios web marroquíes se hicieron eco de las declaraciones de Trezeguet, destacando que Marruecos ocupa el primer puesto en África.