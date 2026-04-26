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Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Las «decisiones clave» perjudican al Arsenal? Mikel Arteta, enfadado por la roja, ve a los Gunners pelear por la Premier

Arsenal
M. Arteta
Arsenal vs Newcastle
Premier League
Newcastle

Mikel Arteta criticó el arbitraje de la Premier League y afirmó que «el panorama sería muy diferente» si a su Arsenal se le hubieran concedido las tarjetas rojas que, en su opinión, merecía. Aunque los Gunners se colocaron el sábado tres puntos arriba en la tabla, el español se mostró furioso por una decisión polémica relacionada con el portero del Newcastle, Nick Pope.

  • Arteta exige más a los árbitros

    El entrenador del Arsenal criticó las últimas decisiones arbitrales: afirmó que Manchester City y Newcastle debían quedar con diez en los dos últimos partidos de los Gunners. El equipo londinense venció 1-0 a los Magpies en el Emirates gracias a un gol temprano de Eberechi Eze, pero la polémica llegó en la segunda parte.

    Pope chocó con el suplente Viktor Gyokeres a 16 minutos del final y solo recibió amarilla, decisión que el VAR confirmó pese a la indignación del banquillo ‘gunner’. Arteta insistió en que la falta merecía la roja, sobre todo en plena lucha por el título.

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  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El incidente del Papa, en el punto de mira

    «Es una tarjeta roja clara», afirmó Arteta sobre la entrada de Pope. «La he visto diez veces. Si alguna vez has jugado al fútbol, sabes que es tarjeta roja. Es la segunda vez en dos partidos: contra el Manchester City, cuando Kai Havertz se escapaba y [Abdukodir] Khusanov le hizo falta con el 1-1, también debió enseñarse. Es tarjeta roja».

    El español añadió que la ubicación de la falta y la ausencia de cobertura debían haber facilitado la decisión. «Así que estos son también los márgenes. Esperemos que eso cambie. Cada uno tendrá su opinión; yo doy la mía. Llevo mucho tiempo en este mundo. Habla con cualquier jugador: por la trayectoria del balón no hay portero. Si hubiera sido al revés, también sería roja», concluyó.

  • Las diferencias en la lucha por el título y la «realidad»

    Arteta criticó la derrota 2-1 ante el Manchester City, donde cree que Abdukodir Khusanov debió ser expulsado por una entrada a Kai Havertz. El técnico del Arsenal admite que no busca excusas, pero señala que las «decisiones importantes» no favorecen al equipo en un momento clave de la temporada, en la que lucha por su primer título de liga en más de dos décadas.

    «En los momentos clave de los dos últimos partidos, cuando todo estaba en juego, necesitábamos que todo saliera bien y no fue así», añadió. «No busco excusas. Lo entiendo. No hablé tras la derrota, lo hago tras la victoria. Hoy es roja, en Manchester también, y el mundo cambia. Eso es todo».

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Preocupación por las lesiones de cara al partido contra el Atlético

    Más allá de la polémica arbitral, el Arsenal aguarda con incertidumbre la evolución de Havertz y Eze, quienes tuvieron que retirarse por molestias musculares durante la victoria. Su presencia en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el miércoles, es duda.

    «Son pequeñas molestias musculares», confirmó Arteta. «No creemos que sea nada grave. Tendremos que esperar a ver si estarán disponibles para el miércoles». Con los partidos acumulándose y la presión creciendo en liga y Europa, el técnico ansía su pronta recuperación para el viaje a España.

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