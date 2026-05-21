Las cualidades de Dan Ndoye podrían convertirlo en una estrella de la Premier League con el Nottingham Forest y evitar que su fichaje de 34 millones de libras sea un fracaso

La pugna por fichar al jugador de 25 años fue feroz cuando quedó claro que dejaría el Bolonia de la Serie A. Ndoye había ayudado al equipo a lograr un memorable triunfo en la Coppa Italia al marcar el gol decisivo en la final contra el AC Milan, el primer título importante para los rossoblu en 51 años.

El Forest ganó la puja, lo fichó y le ofreció un contrato de cinco años. Ahora se rumorea que el acuerdo podría cancelarse tras solo 12 meses, pues Ndoye ha perdido forma y confianza en el City Ground.

Comenzó con buen pie: marcó en la primera jornada de la 2025-26 ante el Brentford y repitió en la histórica victoria europea contra el Midtjylland el 2 de octubre.

Sin embargo, desde entonces su aportación se ha reducido en la liga, las titularidades han mermado y ha perdido protagonismo en una temporada con cuatro entrenadores distintos.

Ha marcado tres goles en siete partidos internacionales esta temporada y ha sido convocado con la selección suiza para el Mundial de 2026, pero se duda de que pueda repetir esas cifras en su club.