Las críticas a Martin Odegaard dejan al exjugador de la Premier League y de Noruega «conmocionado y sorprendido», pues el capitán del Arsenal pasó de ser «aburrido» a «increíble»

Odegaard ha sido así desde que llegó a los Gunners en enero de 2021. Entonces le resultaba imposible hacerse con un puesto en el primer equipo del Real Madrid, uno de los grandes de La Liga. El reto de la Premier League le pareció una oportunidad fantástica.

Pocos sabían qué esperar del creativo centrocampista, pues su indudable potencial —que le valió titulares mundiales a los 15 años— aún no se había consolidado. Sin embargo, todos veían su clase y su habilidad para manejar el balón con inteligencia en el centro del campo.

En pocos meses el Arsenal lo fichó de forma definitiva y desde entonces no ha mirado atrás: ya superó las 230 partidos con los Gunners y lleva el brazalete de capitán.

Tras marcar más de diez goles en sus dos primeras temporadas completas con los ‘gunners’, sus cifras han bajado: solo ha visto puerta una vez este curso. Las lesiones han frenado al noruego de 27 años, lo que ha generado dudas sobre su aportación al equipo.