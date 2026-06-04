La Copa Mundial de la FIFA 2026, con 48 selecciones y tres países anfitriones, será el mayor torneo de la historia. Con más partidos y espectadores que nunca, lo que está en juego no solo importa para los jugadores, sino también para las marcas que diseñan su equipación.

Algunas marcas han jugado sobre seguro, otras han errado, pero unas pocas han creado obras maestras. Desde diseños retro nostálgicos hasta propuestas atrevidas y cargadas de cultura, una equipación puede convertir a una selección en un icono y dejar huella en la historia del fútbol. Con estilos que van de lo elegante a lo nostálgico, la colección de 2026 es una lección de moda deportiva.

Hemos revisado todas las equipaciones locales y te traemos el desfile definitivo. Estas son las 10 mejores equipaciones locales de GOAL que ya están ganando el Mundial: