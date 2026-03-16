¡Lamine Yamal y Mohamed Salah se enfrentarán cara a cara! España y Egipto disputarán un partido amistoso tras la cancelación del enfrentamiento de la Finalissima contra Argentina

Según el diario español «Marca», Egipto ha aceptado oficialmente la invitación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para disputar un partido amistoso el 31 de marzo. El seleccionador de los Faraones, Hossam Hassan, ha dado su visto bueno a la propuesta de enfrentarse en España a los campeones de Europa de Luis de la Fuente. Este acuerdo salva la ventana internacional para ambas selecciones tras la cancelación del torneo amistoso que tenían previsto disputar en Doha, Catar. La Federación Egipcia de Fútbol ha confirmado que está ultimando los preparativos del viaje para medirse a La Roja, y se espera que el delantero del Liverpool Mohamed Salah sea la gran estrella del partido. Se espera que se anuncie la sede en breve.