Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
NXGN Lionel Messi Lamine Yamal GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Lamine Yamal y Lionel Messi: ¿De los baños de bebé a una pugna por el título de mejor de todos los tiempos?

NXGN
Analysis
L. Yamal
Barcelona
Primera División
Spain
Liga de Campeones
World Cup
FEATURES
L. Messi

¡Lo ha vuelto a hacer! Un año después de convertirse en el primer jugador en ganar dos veces el premio NXGN, Lamine Yamal ha encabezado por tercera vez consecutiva la lista anual de GOAL de los mejores adolescentes del fútbol mundial. Y es que el resultado de la votación de 2026 nunca estuvo en duda. Yamal ya no es solo el joven con más talento del fútbol actual. Es también el jugador con más talento, y punto.

Puede que Harry Kane y Kylian Mbappé lideren la carrera por el Balón de Oro de este año, pero Yamal, de 18 años, les pisa los talones y desafía la lógica semana tras semana. Como dijo anteriormente Bukayo Saka: «Sinceramente, viendo lo que hace a su edad, ¿qué se puede decir?... Es increíble. No es normal. Nadie hace eso». Ni siquiera Lionel Messi, de hecho.

Siempre se es reacio a meter al mejor de todos los tiempos en una conversación sobre el potencial de Yamal. Parece injusto, sobre todo teniendo en cuenta cuántos jóvenes se han venido abajo antes bajo la presión de ser promocionados como «el nuevo Messi». La realidad es, sin embargo, que las comparaciones son ahora totalmente inevitables porque las similitudes son muy llamativas.

Hablamos de dos pequeños extremos derechos zurdos capaces de dejar en ridículo a los laterales desde parado con un simple movimiento de hombros o una aceleración fulminante, razón por la cual Yamal, al igual que Messi antes que él, se ha convertido en una estrella mundial con el Barcelona antes de cumplir los 20 años. Lo realmente notable, sin embargo, es que el español está incluso más avanzado que Messi a la misma edad, lo que solo plantea una pregunta que en su día se habría considerado un sacrilegio: ¿podría Yamal acabar rivalizando con su ídolo por el título del mejor de todos los tiempos?

  • El elegido

    Las prodigiosas habilidades de Messi eran, por supuesto, evidentes desde muy temprana edad. El exdirector deportivo del Barcelona, Carles Rexach, estaba tan decidido a fichar al jugador oriundo de Rosario que consiguió que Messi, con tan solo 13 años, firmara un contrato en un club de tenis de Cataluña el 14 de diciembre de 2000.

    Además, solo tenía 18 años cuando ganó su primera Liga de Campeones y, aunque se perdió la victoria en la final contra el Arsenal tras sufrir una grave lesión en el tendón de la corva en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Chelsea, Messi ya había hecho lo suficiente para ganarse una nominación al Balón de Oro de 2006.

    En 2024, sin embargo, Yamal, de 17 años, se convirtió en el jugador más joven de la historia en ser preseleccionado para el premio individual más prestigioso del fútbol, y acabó octavo en la votación. El pasado septiembre, por su parte, solo Ousmane Dembélé, que había desempeñado un papel protagonista en el histórico triplete del París Saint-Germain, le impidió alcanzar el primer puesto.

    Para entonces, Yamal ya había heredado el dorsal número 10 que Messi había lucido con tanta distinción durante 13 de sus 17 temporadas repletas de trofeos en el Barcelona, y realmente parecía que Yamal era el elegido.


    • Anuncios

  • «Messi es Maradona todos los días»

    El destino se había confabulado cruelmente contra el anterior titular de la camiseta de Messi, Ansu Fati, que fue víctima de una sucesión de lesiones, pero el destino siempre pareció estar del lado de Yamal.

    Su ascenso al trono estaba casi predestinado, ya que Messi, en una sesión fotográfica que ya es famosa, designó a un Yamal de cuatro meses como su eventual sucesor allá por 2007.

    Aun así, aunque Yamal es ahora ampliamente reconocido como el sucesor más digno del Rey del Camp Nou, la gran pregunta ahora es si realmente podrá igualar el nivel de excelencia sostenida sin precedentes del ocho veces ganador del Balón de Oro.

    Porque es la regularidad de Messi lo que le distingue de cualquier otro jugador de la historia. Nadie ha rendido nunca a un nivel tan alto —al más alto nivel— durante un periodo de tiempo tan prolongado. Como dijo una vez Jorge Valdano, ganador del Mundial de 1986: «Maradona era Maradona a veces. Messi es Maradona todos los días».

    Lo más alucinante es, por supuesto, que Messi aún no ha dicho su última palabra. Superó la marca de los 900 goles la semana pasada y, aunque cumplirá 39 años en junio, se espera que la estrella del Inter de Miami lidere a Argentina en el Mundial de este verano en Norteamérica —cuatro años después de haber coronado su carrera futbolística al hacerse finalmente con el trofeo en Catar, tras ofrecer una actuación hipnótica tras otra a una edad en la que la mayoría de los jugadores ya se han retirado—.

  • Una inteligencia futbolística sin igual

    Es evidente que Messi tiene muchísimas cualidades, pero la inteligencia es la clave de su increíble longevidad.

    Para empezar, tuvo el buen sentido de cuidar su cuerpo lo mejor que pudo tras sufrir varias lesiones musculares preocupantes al inicio de su carrera. Sin duda, se podría argumentar que tanto Ronaldinho como Neymar tenían un talento natural aún mayor que el de Messi, pero ninguno de los dos brasileños poseía ni de lejos la misma disciplina o dedicación a su oficio.

    Pero el incomparable coeficiente intelectual futbolístico de Messi también le permitió evolucionar su juego a medida que la edad empezaba a privarle de la velocidad que antes le permitía dejar a los defensas comiendo polvo a su paso. En consecuencia, Messi ahora utiliza el posicionamiento en lugar de la velocidad para crear el espacio suficiente que le permita hacer magia con su varita mágica de pie izquierdo.

    De hecho, mientras otros se lanzan por el campo a cien por hora en un fútbol moderno cada vez más atlético y frenético, Messi se ha hecho famoso por el tiempo que pasa caminando entre un ataque y otro. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad casi única para comprender el flujo del partido y, así, moldearlo a su antojo.

    «El resto de nosotros jugamos al fútbol», dijo una vez Javier Mascherano. «Pero Messi lo controla».

  • Jugador de alto nivel

    Fabio Capello es uno de los que han señalado que Yamal aún no ha demostrado el mismo nivel de «genialidad» que Messi, pero eso no es de extrañar en alguien tan joven. Como señaló el propio Messi, Yamal se encuentra «en un proceso de crecimiento y seguirá desarrollándose como jugador y aportando cosas a su juego, tal y como hice yo».

    Sin embargo, lo que Yamal ya ha demostrado es una capacidad verdaderamente extraordinaria para lidiar con la presión intensa, ya sea la que ejercen los medios de comunicación o los rivales.

    El exentrenador del Barça, Xavi, señaló en repetidas ocasiones que la capacidad de decisión del adolescente era absolutamente asombrosa para alguien tan joven, mientras que el actual entrenador de los catalanes, Hansi Flick, afirma que, a estas alturas, casi da por sentado que cuanto más importante es el partido, mejor juega Yamal.

    Por ejemplo, en la épica semifinal de la Liga de Campeones de la temporada pasada contra el Inter, Yamal estuvo absolutamente sobresaliente en ambos partidos, a pesar de que Simone Inzaghi consideró que no tenía más remedio que marcar con tres defensas a un «fenómeno» que solo se da cada 50 años.

    Yamal se asemejaba sin duda a un joven Messi al regatear repetidamente a defensas de talla mundial y, cuando metió al Barça de nuevo en el partido en Montjuïc con un impresionante gol en solitario, se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar en una semifinal de la Liga de Campeones, con 17 años y 291 días. Para ponerlo en contexto, Messi solo había disputado un partido en la competición a la misma edad.

    Además, con su característico y sereno lanzamiento de penalti en la goleada de la semana pasada a Newcastle en octavos de final, Yamal superó a Mbappé como el jugador más joven en alcanzar los 10 goles en la historia del torneo. Messi ya había cumplido 21 años cuando llegó a la decena...


  • El favorito al Balón de Oro

    Por si alguien lo hubiera olvidado, Yamal también ha tenido un comienzo más exitoso en su carrera internacional que Messi. Aquel escolar delgado con aparatos dentales no solo formó parte de la selección española que ganó la Eurocopa 2024, sino que fue la estrella del torneo.

    Entre tarea y tarea, aquel joven de 16 años dio a jugadores como Adrien Rabiot lecciones que probablemente nunca olvidarán, y aunque volverá a ser un hombre marcado en el Mundial de este verano, en realidad está en mejor posición para brillar en la fase final que Messi cuando viajó a Alemania con Argentina en 2006.

    Messi marcó en su debut en el torneo, contra Serbia y Montenegro, pero solo fue titular en un partido y se quedó en el banquillo durante toda la frustrante derrota de su país en cuartos de final ante la selección anfitriona.

    Yamal, por el contrario, es el mejor jugador de la selección mejor clasificada del mundo en estos momentos, el talento generacional en el que confía el magnífico equipo de Luis de la Fuente para inspirarse individualmente, y el favorito inicial para ganar el Balón de Oro.

    Messi bien podría tener algo que decir al respecto, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina se enfrentará a España en la final. Si llevara a su país a ganar su segunda Copa del Mundo consecutiva, su legado sería imposible de igualar, y mucho menos de superar. A decir verdad, probablemente ya lo sea, pero a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, Yamal al menos tiene lo necesario para entrar en el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos.

  • Los retos que nos esperan

    Sin embargo, no todo dependerá de lo que ocurra este verano. Dependerá de lo que suceda durante la próxima década —y probablemente incluso la siguiente—, porque Messi lleva reescribiendo los libros de récords desde que Yamal nació.

    Se necesita un carácter especial para soportar los rigores del fútbol profesional durante un periodo de tiempo tan prolongado, y más aún cuando eres el blanco a batir en todos y cada uno de los partidos.

    Es probable que la situación se vuelva cada vez más difícil en los próximos años, dada la intensidad cada vez mayor tanto del juego en sí como del escrutinio mediático al que se somete a las superestrellas.

    Ya estamos viendo cada vez más cobertura mediática negativa sobre el comportamiento de Yamal, tanto dentro como fuera del campo, y no se puede ignorar el hecho de que su estatus de celebridad podría obstaculizar sus esperanzas de pasar a la historia como uno de los grandes. Como dijo el propio Messi: «Ahora depende de Yamal y de muchos factores externos, porque así es el fútbol hoy en día».

    Sin embargo, el talento está ahí, sin duda, y aunque el propio Yamal afirma que alcanzar a Messi es «imposible», no se puede negar que el ahora tres veces ganador del NXGN ya está más cerca de alcanzar el estatus de leyenda de lo que lo estaba el GOAT a los 18 años, y eso, en sí mismo, es algo que bien merece ser celebrado.

Finalissima
Spain crest
Spain
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG
Primera División
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR