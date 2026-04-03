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Rian Rosendaal

Traducido por

Lamine Yamal y 9 jóvenes promesas que revolucionarán el Mundial de 2026

NXGN
World Cup
L. Yamal
P. Cubarsi
Estevao
L. Karl
Spain
Brazil
Portugal
Germany
Mexico
Belgium
K. Paez
I. Mbaye
G. Mora
L. Vuskovic
R. Mora
N. De Cat
Senegal
Ecuador
Croatia
FEATURES

El Mundial ya está a la vuelta de la esquina. Por eso, Voetbalzone presenta los nombres de los jóvenes talentos que podrían brillar en Estados Unidos, Canadá y México.

Pelé y Kylian Mbappé son los únicos adolescentes que han marcado un gol en una final del Mundial. Pero muchos otros, desde Michael Owen hasta Lionel Messi, han brillado en la escena mundial antes de cumplir los veinte años.

¿Quién podría seguir sus pasos en Estados Unidos, México y Canadá? Voetbalzoneha seleccionado a 10 jugadores de la lista NXGN 2026 que este verano podrían tener la oportunidad de hacerse un nombre.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Lamine Yamal (España)

    Lamine Yamal no es solo el adolescente más destacado del Mundial de este verano. Es muy probable que también sea el jugador más destacado en Norteamérica, tal es el talento del extremo del FC Barcelona y de la selección española. Desde que debutó con la selección a los dieciséis años con un golazo contra Georgia, Yamal se ha convertido en un fijo en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente.

    Yamal ya ha demostrado que no se deja intimidar por jugar en un gran torneo, ya que brilló con luz propia en la Eurocopa 2024 cuando La Roja se alzó con la victoria en Alemania. El primer gol de Yamal contra Francia en la semifinal fue una auténtica obra de arte, y su estado de forma en su club desde entonces sugiere que podría haber más de lo mismo en el menú, ahora que espera ganar la Copa del Mundo el 13 de julio, solo seis días después de cumplir diecinueve años.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsí (España)

    Sin embargo, Yamal podría no ser el único adolescente de la selección española. Pau Cubarsí fue titular en cuatro de los seis partidos de clasificación para el Mundial de España a finales de 2025 y parece estar convirtiéndose en una pieza clave en los planes de De la Fuente, tras no haber sido convocado, de forma algo sorprendente, para la exitosa Eurocopa de 2024.

    El joven de diecinueve años lleva más de dos años siendo un pilar fundamental del Barcelona de Hansi Flick, donde la serenidad de Cubarsí con el balón y su capacidad de pase se combinan con unos instintos defensivos de gran nivel. Ahora existe la posibilidad de que forme, junto con Dean Huijsen, del Real Madrid, una pareja de centrales de gran talento.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estêvão (Brasil)

    Aparte de Yamal, Estêvão es el debutante adolescente al que la mayoría de la gente espera con más expectación durante el Mundial. El extremo del Chelsea ha protagonizado varios momentos mágicos durante su primera temporada en el fútbol europeo, lo que le ha permitido ganarse un puesto de titular en la selección brasileña a finales de 2025.

    Estêvão marcó cinco goles en sus cuatro partidos como titular con el equipo del seleccionador Carlo Ancelotti entre septiembre y noviembre, lo que le sitúa en una posición privilegiada en medio de la intensa competencia por los puestos en la delantera de la Seleção. No fue convocado para los partidos amistosos de marzo debido a las pequeñas molestias físicas que le han afectado en las últimas semanas. Pero el jugador de 18 años debería estar completamente recuperado este verano para causar un verdadero impacto en la selección pentacampeona del mundo.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Páez (Ecuador)

    En otra parte de Sudamérica, el centrocampista ecuatoriano Kendry Páez es uno de los adolescentes con más experiencia en partidos internacionales que se verá este verano. El joven jugador del Chelsea, que actualmente juega cedido en el River Plate, ya se le considera una posible estrella del Mundial desde 2023, cuando debutó con la selección a los dieciséis años.

    Páez se convirtió unas semanas más tarde en el jugador más joven de la historia en marcar un gol en la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial, pero desde la Copa América de 2024 se le ha utilizado principalmente como suplente a nivel internacional. Eso no quiere decir que el joven de dieciocho años no pueda causar una gran impresión en Norteamérica. Y es que Páez tiene suficiente magia en los pies como para destacar en uno de los equipos revelación del torneo.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Ibrahim Mbaye (Senegal)

    Quizás ahora más que nunca, varios jugadores se enfrentan a una decisión en cuanto a su lealtad internacional. Muchos de los posibles participantes en el Mundial están a punto de jugar con selecciones para las que, durante su etapa juvenil, quizá nunca hubieran imaginado jugar. Ibrahim Mbaye, por ejemplo, jugó en todas las categorías inferiores de Francia hasta la sub-20, pero en noviembre decidió aceptar una invitación de Senegal.

    El extremo de 18 años marcó en su segundo partido con Les Lions de Teranga, convirtiéndose así en el goleador más joven de la historia del país africano. A continuación, desempeñó un papel importante en el camino hacia la final de la Copa Africana de Naciones, donde marcó un gol y dio dos asistencias. El delantero del París Saint-Germain confía plenamente en que podrá dejar su huella en su segundo gran torneo de 2026.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    Gilberto Mora (México)

    Como coanfitrión, México lleva ya algún tiempo bajo una gran presión, incluso antes de que en 2022 no pasara de la fase de grupos. El Tri busca ahora nuevos héroes, y todas las expectativas recaen ahora sobre los hombros de Gilberto Mora.

    El centrocampista de diecisiete años, apodado «el Pedri mexicano», fue lanzado a la piscina para las rondas eliminatorias de la Copa Oro 2025, y acabó desempeñando un papel clave cuando el equipo del seleccionador Javier Aguirre se alzó con el título. Con ello, Mora se convirtió en el jugador más joven de la historia en ganar un gran torneo internacional, batiendo el récord que Yamal había establecido doce meses antes. Debido a una lesión, la estrella del Club Tijuana lleva fuera de los terrenos de juego desde enero, pero crece la confianza en que Mora estará de nuevo en forma antes de que México comience el Mundial el 11 de junio.

  • Luka Vuskovic Croatia 2025Getty Images

    Luka Vuskovic (Croacia)

    Este verano volverá a recaer mucha atención sobre los veteranos croatas, con Luka Modrić, de 40 años, como figura emblemática en el quinto Mundial de su brillante carrera. Pero detrás de estos nombres conocidos surge una nueva generación de talentos, entre los que Luka Vuskovic es sin duda uno de los jugadores más prometedores. Todo ello tras una temporada en la que se ha revelado como uno de los jóvenes defensas centrales más prometedores de Europa.

    El jugador, cedido por el Tottenham Hotspur, brilló durante su estancia en el Hamburgo SV, lo que despertó el interés del Barcelona, mientras que disputó sus dos primeros partidos internacionales durante la fase de clasificación para el Mundial. Vuskovic, de solo diecinueve años, no solo es un defensa de primer nivel, sino también una auténtica amenaza en las jugadas a balón parado. Este verano podría incluso ser titular en el equipo del seleccionador Zlatko Dalic, ya que Josko Gvardiol se encuentra en una carrera contrarreloj para estar en forma para el Mundial.

  • Lennart Karl Germany 2025Getty Images

    Lennart Karl (Alemania)

    Aunque todos los jugadores mencionados contaban ya con experiencia internacional a principios de 2026, hay algunos jóvenes que están a punto de dar el salto definitivo. La más intrigante de estas «sorpresas» es Lennart Karl, que está cuajando una fantástica temporada de consagración en el Bayern de Múnich, con el que ha sumado ocho goles y seis asistencias en todas las competiciones. Y eso a pesar de haber tenido que competir por minutos de juego con los candidatos al Balón de Oro Michael Olise y Luis Díaz.

    El centrocampista ofensivo de 18 años no debutó con la selección alemana sub-21 hasta noviembre. Pero Karl tiene lo necesario para marcar la diferencia en una selección alemana que, desde la Eurocopa, clama por más creatividad.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Rodrigo Mora ya cuenta con una medalla internacional en su palmarés, ya que formó parte de la selección portuguesa que ganó la final de la Liga de Naciones de la UEFA en 2025. Sin embargo, el mediapunta del FC Porto no llegó a jugar y el seleccionador Roberto Martínez lo dejó fuera del equipo durante el resto del año.

    Tras rechazar en agosto un lucrativo traspaso a Arabia Saudí, Mora aún no ha logrado igualar del todo el increíble estado de forma que mostró durante su temporada de consagración en Portugal. Pero el centrocampista ofensivo de dieciocho años sigue siendo uno de los mayores talentos de Europa y ha sido convocado por la selección portuguesa para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos. Así pues, el Mundial sigue estando muy presente para Mora.

  • Nathan De Cat Belgium 2025Getty Images

    Nathan De Cat (Bélgica)

    El pasado noviembre, Nathan De Cat aún disputaba el Mundial Sub-17 en Catar. Pero ahora el centrocampista tiene posibilidades reales de dar el salto a la selección absoluta este verano, tras haber sido convocado por primera vez para la selección belga.

    La estrella del Anderlecht, que por naturaleza es un centrocampista defensivo, ha elevado su nivel de juego en las últimas semanas tras ser alineado como número 10. Clubes como el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund se están preparando para presentar una oferta en verano. Por supuesto, su valor no hará más que aumentar si se gana un puesto en la convocatoria del seleccionador Rudi García para el Mundial.