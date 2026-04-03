Lamine Yamal y 9 jóvenes promesas que revolucionarán el Mundial de 2026

Lamine Yamal no es solo el adolescente más destacado del Mundial de este verano. Es muy probable que también sea el jugador más destacado en Norteamérica, tal es el talento del extremo del FC Barcelona y de la selección española. Desde que debutó con la selección a los dieciséis años con un golazo contra Georgia, Yamal se ha convertido en un fijo en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente.

Yamal ya ha demostrado que no se deja intimidar por jugar en un gran torneo, ya que brilló con luz propia en la Eurocopa 2024 cuando La Roja se alzó con la victoria en Alemania. El primer gol de Yamal contra Francia en la semifinal fue una auténtica obra de arte, y su estado de forma en su club desde entonces sugiere que podría haber más de lo mismo en el menú, ahora que espera ganar la Copa del Mundo el 13 de julio, solo seis días después de cumplir diecinueve años.