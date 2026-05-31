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Lamine Yamal revela su celebración de gol, inspirada en Messi y Cristiano, tras ser comparado con los mejores de la historia gracias a sus actuaciones con el Barcelona y España
Sentado a la mesa con leyendas
A pesar de su juventud, Yamal ya es una superestrella mundial. El delantero español ha cautivado a los aficionados con su talento, personalidad y capacidad para decidir partidos clave. Las comparaciones con Messi y Ronaldo son inevitables, aunque el jugador del Barcelona prefiere evitar el debate.
En una entrevista con la FIFA, dejó clara su postura: «Mi objetivo no es que me comparen con ellos, sino que se me mencione junto a ellos. Así, la próxima vez que le hagan esa pregunta a alguien, mi nombre estará ahí junto al de ellos».
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Centrándose en su propio desarrollo
El extremo español destaca la importancia de centrarse en su propio desarrollo y no obsesionarse con las comparaciones. Considera que el constante revuelo en torno a su potencial puede ser contraproducente si pierde de vista su crecimiento personal sobre el terreno de juego.
Tras una temporada espectacular con el Barcelona, donde se consolidó como uno de los talentos más prometedores de Europa, reconoció: «Si te comparas con los demás, puedes perjudicarte. Quiero encontrar mi camino, disfrutar y hacer sonreír a la gente. Espero que, cuando me retire, sigan disfrutando al ver cómo jugaba».
La máxima aspiración para el país
Yamal quiere alcanzar el nivel de excelencia que durante dos décadas marcaron los dos hombres que definieron el fútbol moderno. Aspira a que su actual momento no sea flor de un día, sino el inicio de una larga carrera en la cima. Además, evita la complacencia tras la Eurocopa ganada por España hace dos años.
«Es curioso, porque en la Eurocopa fue al revés. Nadie nos veía como favoritos y eso nos vino bien. Ser favoritos no significa nada una vez que estás en el campo; no te da ventaja ni te ayuda a marcar más goles. Hay que ir partido a partido. Hay muchos equipos fuertes —Argentina, Francia, Portugal, Inglaterra— y todos están en su mejor momento en el Mundial. Para nosotros, se trata de darlo todo por España y confiar en nuestra forma de jugar porque, en mi opinión, jugamos el mejor fútbol», afirmó Yamal.
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La carrera por ponerse en forma para el Mundial
Su próximo gran reto es jugar su primer Mundial. Sin embargo, en España preocupa su estado físico, pues el extremo sufrió una lesión muscular al final de la Liga. Eso pone en riesgo su presencia en las primeras jornadas del torneo, mientras el equipo médico trabaja sin descanso.
Se prevé que se pierda los primeros encuentros de la fase de grupos, aunque el objetivo es que esté listo para el duelo contra Uruguay. El equipo médico mantiene un enfoque conservador para evitar recaídas en la alta intensidad del torneo.