En su Instagram, Yamal publicó un vídeo celebrando el gol decisivo de Torres desde la grada. El jugador de 18 años, que se recupera para el Mundial, lo acompañó con «las palabras no valen nada» y varios emojis de risa. No fue casual: respondía a un cruce previo.

Gavi lo compartió con un emoji de “hablando”. La coordinación sugiere que el vestuario del Barça no olvidó los comentarios del Madrid y que estas celebraciones fueron una pequeña reivindicación personal para Yamal.

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