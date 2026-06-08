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Yamal WilliamsGetty Images

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Lamine Yamal respira aliviado antes del Mundial: España da luz verde al dúo de superestrellas

World Cup
N. Williams
L. Yamal
España

Las jóvenes promesas españolas Lamine Yamal (18) y Nico Williams (23) estarán en forma a tiempo para el inicio del Mundial.

El seleccionador Luis de la Fuente confirmó que ambos extremos jugarán el 16 de junio contra Cabo Verde. También se espera que Víctor Muñoz, del CA Osasuna, juegue en Atlanta.

  • La estrella del Barça Yamal y el delantero del Bilbao Williams tienen molestias en el muslo, por lo que se quedaron en el campamento de la selección en Estados Unidos y no viajaron a Puebla, México, donde España jugará el lunes su último amistoso contra Perú. «Es una pena que no estén con nosotros, pero el departamento médico y los preparadores físicos nos han recomendado que los dejemos en la concentración del equipo en Estados Unidos», declaró De la Fuente, quien añadió: «Los tres estarán disponibles para el próximo partido».

    Yamal, quien se lastimó a finales de abril con el Barcelona, es clave en el ataque español. En la Euro 2024, él y Williams impulsaron el juego. Sin Yamal, España empató 1-1 ante Irak en su último amistoso.

    En la fase de grupos, la campeona de Europa se medirá a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

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