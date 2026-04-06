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Lamine Yamal recibe elogios especiales de Ronaldinho por «cuidar» la camiseta número 10 del Barcelona que anteriormente habían lucido él y Lionel Messi
Una leyenda del samba respalda al heredero catalán
El ganador del Balón de Oro de 2005 se refirió a la inmensa presión que supone llevar el dorsal número 10 del Barcelona, una camiseta que se ha convertido en sinónimo de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Habiendo sido el mentor de Messi durante su propio apogeo en Cataluña, el respaldo de Ronaldinho tiene un peso significativo ahora que Yamal continúa su meteórico ascenso. El jugador de 46 años expresó su total confianza en la capacidad del joven para soportar el peso de las expectativas a una edad tan temprana.
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Ronaldinho elogia al «increíble» Yamal
Ronaldinho señaló que, aunque Yamal se encuentra aún en las primeras etapas de su carrera profesional, su destreza técnica ya lo sitúa entre la élite del talento mundial. El brasileño destacó que la camiseta, que representa el corazón creativo del Blaugrana, sigue en manos de un jugador capaz de hacer magia sobre el terreno de juego. Cuando Ole le preguntó si el emblemático dorsal estaba siendo debidamente protegido por el joven de 18 años, Ronaldinho respondió: «Sin duda alguna. Es uno de los mejores del mundo, aún muy joven, pero ya hace cosas increíbles. Está muy bien cuidado».
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Messi sigue siendo «el mejor del mundo»
Durante su visita a Estados Unidos, Ronaldinho reafirmó su convicción de que el Barcelona sigue siendo una potencia europea en su búsqueda del primer título de la Liga de Campeones desde 2015. Afirmó: «Sin duda, [el Barcelona] sigue siendo uno de los equipos más fuertes de Europa, y siempre lo sigo con interés y espero que el Barça lo haga a lo grande».
El legendario mediapunta también destacó el impresionante crecimiento de la Major League Soccer tras ver a Messi fichar por el Inter de Miami, y reflexionó sobre el cariño global que sigue recibiendo de los aficionados. Añadió: «Cada año [la MLS] crece mucho y espero que siga así, en un país precioso, y que cada año a la gente le guste más el fútbol, y eso es muy bonito. Solo tengo que dar gracias a Dios por el cariño; vaya donde vaya, la gente siempre me trata muy bien, así que es un placer».
Ronaldinho también respaldó a Messi para que capeñee a Argentina por última vez en el Mundial de 2026, y añadió: «Sigue siendo el mejor del mundo y espero que llegue al Mundial en plena forma y haga cosas maravillosas».
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Las aspiraciones de Brasil para el Mundial de 2026
Ronaldinho prevé un torneo muy reñido en el que los grandes tradicionales y las selecciones emergentes se enfrentarán este verano en suelo norteamericano. Afirma que Brasil cuenta con la calidad necesaria en todas las líneas para aspirar seriamente al trofeo que se le resiste desde 2002. Ha declarado: «Veo a Brasil muy bien, es un equipo fuerte, con grandes jugadores desde el portero hasta los delanteros, todos de gran calidad. Va a ser un Mundial precioso, con todos los equipos llegando muy fuertes. Todos son muy fuertes, hay muchos equipos esta vez, y va a ser aún más emocionante».