A pesar de la decepción por la lesión de Yamal, el entrenador Flick ha tranquilizado a la afición sobre su futuro. El técnico prefiere ser prudente en su recuperación para preservar su carrera, especialmente con los próximos compromisos internacionales.

Flick declaró: «No es fácil ni para él ni para nosotros. Tenemos que gestionarlo. Aprenderá de su primera lesión muscular. Seguro que estará listo para el Mundial y volverá más fuerte. Notó algo tras el penalti, pero nada grave, así que decidimos que lo tirara. Era su primera lesión muscular y no es fácil interpretar los síntomas. Ya se ha perdido partidos esta temporada y no nos ha ido tan mal».

Se espera que esté de baja entre cuatro y seis semanas, plazo que le permitiría sumarse a la selección española para su debut mundialista contra Cabo Verde el 15 de junio.