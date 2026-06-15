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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Lamine Yamal quiere brillar en el Mundial, pero las lesiones podrían truncar el torneo de este joven prodigio español que marca una generación

Analysis
España
L. Yamal
World Cup
FEATURES
España vs Cabo Verde

El Mundial de 2026 debía ser un nuevo paso de Lamine Yamal hacia la condición de superestrella generacional, pero una lesión podría marginarlo del torneo. El joven prodigio español deslumbró en la Eurocopa 2024 y, dos años después, parecía listo para repetir. Pero quizá deba esperar.

Yamal sufrió una inoportuna lesión en el tendón de la corva al final de la temporada de La Liga que el Barcelona ganó gracias a su joven estrella. Lo que parecía una lesión leve resultó más grave, lo que puso en peligro su participación en el Mundial.

Por eso, fue un alivio que Luis de la Fuente lo incluyera en la lista de 26 para el torneo, aunque su impacto sigue en duda.

La Roja anhela su talento, pero ¿llegará a tiempo para mostrar su mejor versión?

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    En el banquillo

    Todo parecía normal hasta que, segundos después de anotar el penalti que dio la victoria al Barcelona ante el Celta de Vigo el 22 de abril, Yamal señaló al banquillo y se tumbó. El dolor en el isquiotibial izquierdo lo ha mantenido inactivo desde entonces.

    No ha vuelto a jugar desde entonces y, según las primeras informaciones, el Barça temía una rotura del tendón isquiotibial izquierdo, lesión que suele requerir hasta ocho semanas de recuperación sin garantía de llegar a tiempo al Mundial. Pese a ello, el club aseguró que estaría listo para la cita, lo que subraya su importancia para España.

    El club informó: «Las pruebas confirman que Lamine Yamal sufre una lesión en el tendón de la corva izquierda. Seguirá un tratamiento conservador, se perderá lo que queda de Liga, pero podría llegar al Mundial». Así lo confirmó también su entrenador, Hansi Flick.

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Una temporada marcada por las lesiones

    Es el último contratiempo en una temporada marcada por las lesiones, pese a su juventud.

    Ya se perdió cinco partidos al inicio de la temporada por una pubalgia, misma lesión que afectó al talismán del Chelsea, Cole Palmer, durante gran parte de la campaña 2025-26. Conocida como hernia deportiva, suele afectar a futbolistas que realizan giros y cambios de dirección explosivos, como los extremos veloces, y es más común en jóvenes que acaban de subir al primer equipo.

    En septiembre, el club y la selección discutieron tras agravarse la lesión durante un concentración con España, a la que se criticó por no «cuidar» al jugador. Por eso no fue convocado en noviembre, y el Barça no quiere que se repita, ni siquiera en el Mundial.


  • Noticias positivas

    A finales de mayo, Yamal publicó un vídeo en el que se le veía entrenando con el balón en las instalaciones del Barcelona. Las imágenes, en las que levanta el balón con un toque de talón por encima de un maniquí, disipan dudas sobre su estado físico.

    El vídeo llegó dos días después de su convocatoria con España para la Copa del Mundo, a pesar de las dudas sobre su estado físico, y a tres semanas del debut contra Cabo Verde el 15 de junio.

  • FBL-WC-2026-ESP-SQUADAFP

    Mensajes contradictorios

    La historia de los Mundiales tiene casos de seleccionadores que se arriesgaron con jugadores famosos sin estar en forma, y Yamal podría ser uno de los más sonados. Se informa que podría seguir de baja hasta el tercer y último partido de la fase de grupos, contra Uruguay el 27 de junio.

    Según Mundo Deportivo, los médicos del Barcelona y de la Federación han acordado no arriesgarlo en los dos primeros encuentros. Sin embargo, el seleccionador, De la Fuente, confirmó el domingo que Yamal está listo para debutar contra Atalanta en el estreno del Grupo H.

    «Estábamos muy preocupados», admitió en rueda de prensa, «porque la lesión podía alargarse más allá de mes y medio. Sin embargo, los plazos y la calidad de su recuperación son excepcionales y no nos sorprenden, pero nos alegran mucho.

    «Estamos muy contentos porque la recuperación avanza más rápido, se siente mejor cada día. Y eso nos lleva a creer que estará en perfectas condiciones para el primer partido».

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿No es necesario?

    Aún se desconoce el impacto de la larga ausencia de Yamal. España debería ganar su grupo con relativa comodidad pese a su baja.

    Los campeones de Europa han tenido un sorteo favorable: se medirán a Cabo Verde y Arabia Saudí antes del desafío más exigente contra la Uruguay de Marcelo Bielsa, encuentro para el que Yamal ya debería estar en condiciones de jugar.

    La plantilla tiene profundidad: Yeremy Pino, del Crystal Palace, podría ocupar la banda derecha, y Víctor Muñoz, objetivo del Newcastle, también puede jugar ahí.

    Además, Nico Williams se recupera de una lesión en el isquiotibial, pero La Roja aún cuenta con suficiente potencia ofensiva para superar la fase sin sus extremos titulares. De la Fuente convocó a jugadores polivalentes como Alex Baena (Atlético de Madrid) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    El que marca la diferencia

    Sin embargo, España querrá que Yamal regrese para las eliminatorias. Probablemente se medirá al segundo del Grupo J en octavos, quizá Austria o Argelia, aunque un tropiezo de Argentina podría reencontrarla con Lionel Messi.

    En octavos podrían cruzarse con Croacia o Colombia, y en cuartos con Bélgica. Después les aguardaría Francia en semifinales y, quizá, Inglaterra en la final.

    Aunque tienen profundidad, su talento será clave cuando aumente la exigencia. Ya lo mostró en la Euro 2024: tras un inicio discreto, dio asistencias en octavos, cuartos y la final, y marcó un gol espectacular a Francia en semifinales.

    De la Fuente ha insinuado que, si no está al 100 %, podría usarlo como revulsivo desde el banquillo: «Contemplamos todos los escenarios. Hay jugadores que te dan 20 minutos y eso vale oro», dijo a Sport en abril.

    «Hay jugadores que quizá no puedan darte 50 o 60 minutos, pero pueden darte 20 muy buenos. Y eso puede marcar la diferencia. Nuestra prioridad es llegar con el mejor equipo posible en el momento decisivo».

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Por qué lo vemos?

    Todo el mundo quiere ver a Yamal recuperar su mejor nivel cuanto antes. Los jugadores espectaculares como la sensación del Barcelona son la razón por la que millones de personas en todo el mundo sintonizan el Mundial, así que sería una lástima que el torneo se quedara sin una posible superestrella o que esta no estuviera al 100 % a su regreso.

    Con su deslumbrante habilidad para el regate, su ingenio y su tendencia a protagonizar momentos decisivos que cambian el rumbo del partido, Yamal puede crear instantes icónicos por sí solo.

    «Está increíblemente emocionado. Tiene muchas ganas. Es muy joven, pero muy maduro», declaró De la Fuente recientemente aRTVE. «Y sabe que este es su momento. Y en la vida hay que aprovechar las oportunidades.

    Nunca se sabe cómo estarás en el próximo Mundial. Este es el momento de Lamine Yamal. Es muy bueno y solo mejorará con la ayuda de sus compañeros».

    Cumplirá 19 años apenas seis días antes de la final, pero ya tiene la ocasión de confirmar su inmenso talento ante el mundo. No quiere que una lesión le prive de esta oportunidad única.

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