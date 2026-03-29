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¿Lamine Yamal o Vinicius Junior? La leyenda del Barcelona y de Brasil, Romano, se decanta por uno de ellos
Cómo irrumpieron en escena Vinicius y Yamal
Vinicius fue una joven promesa que acaparó las miradas de admiración desde la capital española tras irrumpir con fuerza en el fútbol profesional con el Flamengo en su país natal. Tras un comienzo titubeante en el Bernabéu, la temporada 2021-22 resultó ser la de su gran salto a la fama.
El Real Madrid ganó la Liga y la Liga de Campeones esa temporada, y Vini anotó 22 goles en todas las competiciones. Ha superado la barrera de los 20 goles en cuatro temporadas consecutivas y va camino de ampliar esa racha a cinco en la 2025-26.
Yamal ya ha logrado esa hazaña esta temporada, por primera vez en su carrera, tras marcar 21 goles con el Barcelona. Ha puesto al equipo en camino de conseguir múltiples títulos importantes, con trofeos nacionales y continentales en juego.
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Yamal contra Vinicius: Romario revela quién es su favorito
Tras debutar a los 15 años, este joven prodigio español tiene ahora 18 años y es el orgulloso propietario de la antigua camiseta con el número 10 de Lionel Messi en el Camp Nou. Se le considera un futuro ganador de múltiples Balones de Oro, y los grandes de todos los tiempos, Messi y Ronaldo, se preparan para cederle sus respectivas coronas.
Romario es un gran admirador de este joven prodigio y lo valora más que a un compatriota suyo que liderará la lucha de Brasil por la gloria mundialista este verano. El icono blaugrana Romario declaró en el canal de YouTube de Iker Casillas: «Entre Vinicius y Lamine, yo elegiría a Lamine.
Me gusta mucho Yamal; es uno de los jugadores con más talento de esta nueva generación de jóvenes del fútbol mundial. Estoy seguro de que puede tener una carrera excepcional. Principalmente porque juega en un gran club, sus compañeros le respetan mucho, saben que puede marcar la diferencia en el campo, su técnica es excepcional y, además, sabe marcar goles».
Yamal lidera la nueva generación de aspirantes al título del Barcelona
En estos tres años, Yamal se ha convertido en un referente del presente y del futuro en el Camp Nou. Está demostrando ser el heredero natural del trono de Messi, y aún le queda mucho potencial por desarrollar en su juego.
Se espera que lleve al Barça a luchar por más títulos tanto a nivel nacional como internacional —aprovechando el impulso de la victoria en la Eurocopa con España— y que siga los ilustres pasos de Romario, Messi y las leyendas blaugranas que le precedieron.
El exdelantero brasileño Romario añadió sobre el camino que está siguiendo el Barcelona: «Después de mi generación, vinieron y se fueron grandes equipos. La generación de Messi, [Luis] Suárez, Neymar... y ahora este Barcelona,
técnicamente hablando, no creo que esté al mismo nivel que el de Messi o el mío, pero cuenta con tres jugadores que marcan una gran diferencia: Yamal y Raphinha. Es un equipo que tiene todo lo necesario para lograr grandes victorias y ganar la Liga de Campeones».
Calendario del Barcelona: partidos de La Liga y de la Liga de Campeones
El Barcelona, que lidera la clasificación de la Liga con cuatro puntos de ventaja sobre Vinicius y el Real Madrid, volverá a la acción el 4 de abril, cuando visite al Atlético de Madrid. Se enfrentará a los rojiblancos en tres de sus próximos cuatro partidos, ya que también le ha tocado enfrentarse al equipo de Diego Simeone en los cuartos de final de la Liga de Campeones.