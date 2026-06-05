Lamine Yamal, Gilberto Mora y 11 jóvenes promesas de NXGN están listos para brillar en el Mundial de 2026

Escocia sufrió un duro golpe en vísperas del Mundial cuando el mediocampista clave Billy Gilmour se lesionó la rodilla en el amistoso ante Haití y quedó fuera de la convocatoria. Pero la desgracia de uno es la suerte de otro, y Tyler Fletcher buscará aprovechar esta oportunidad inesperada.
Hijo del excentrocampista escocés y del Manchester United, Darren, Fletcher Jr. debutó con los Red Devils la temporada pasada, tras formarse en la cantera del Manchester City, y el mes pasado fue nombrado jugador del año del filial del United.
Este centrocampista combativo y habilidoso, de 19 años, representó brevemente a Inglaterra en categorías inferiores junto a su hermano gemelo, Jack. Sin embargo, mientras Jack aspira a jugar con los Tres Leones, Tyler se comprometió con Escocia en 2024 y ahora ha sido recompensado con una plaza en el Mundial.