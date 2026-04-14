Lamine Yamal espera que su «ídolo», Neymar, forme parte de la selección brasileña para el Mundial de 2026

Yamal se inspira en las hazañas de Neymar, especialmente en la remontada del Barcelona ante el París Saint-Germain en 2017, cuando el brasileño lideró la victoria 6-1 tras perder 4-0 en la ida.

«He visto ese partido varias veces, también en directo», admitió Yamal. «Neymar fue muy importante para mí en mi infancia».

Fuera del fútbol también busca motivación: hace poco cambió su foto de perfil de Instagram por una de LeBron James celebrando el título de los Cleveland Cavaliers en 2016 tras remontar un 1-3.

«Es una de las figuras que me inspiran para este partido», añadió. «Pensaré en cómo lo hizo él y espero que a mí me salga igual».