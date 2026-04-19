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Lamine Yamal es el único jugador por encima de él en la lista; el joven prodigio del Barcelona ha heredado la capacidad de Lionel Messi para desafiar lo «imposible»
Agüero elogia el talento «increíble» de Yamal
Desde su debut, Yamal ha conquistado el fútbol mundial y se ha convertido en el rostro de la nueva era del Barcelona. Sus actuaciones han sido tan destacadas que Agüero, exdelantero del Manchester City y del Barça, asegura que ya es el mejor del mundo gracias a un talento único que le permite superar con facilidad las defensas más cerradas.
En declaraciones a Stake, el argentino elogió el rápido ascenso del joven de 18 años. «Muchas personas lo comparan con otros, pero, desde mi experiencia, es uno de los mejores. Es normal tener partidos buenos y malos; quiero que todos vayan a verlo. Sus movimientos, pases, regates y agilidad son extraordinarios; solo Leo Messi hacía eso antes», explicó el argentino.
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La batalla de las superestrellas
Agüero cree que Yamal supera a casi todos sus compañeros, pero admite que solo Kylian Mbappé puede disputarle el trono al español. Muchos expertos siguen viendo al “galáctico” del Real Madrid como el delantero más letal del planeta, sobre todo tras alcanzar los 70 goles en la Liga de Campeones más rápido que nadie.
«Hoy, para mí no hay comparación: Lamine está por encima de muchos. Quizá Mbappé lo esté ahora, pero conocemos su estilo: muy agresivo en el uno contra uno, define bien y es muy bueno. Pero Lamine tiene algo que pocos poseen. Me gustan sus pases cortos y sus decisiones, son diferentes. Parar a Lamine es muy difícil», añadió Agüero, resaltando las sutiles diferencias técnicas entre ambas superestrellas.
Cifras asombrosas y comparaciones con Messi
Las estadísticas respaldan las afirmaciones de Agüero. Yamal, con 23 goles y 18 asistencias esta temporada, lidera la ofensiva del Barça y ya despierta comparaciones con Messi. “Cuando lo vi debutar me quedé sin palabras; tiene un talento rarísimo”, admite Agüero.
«Cuando empecé a ver al Barça después de que él se incorporara, no tenía palabras para describirlo. Tiene un talento muy difícil de encontrar. Hay que disfrutarlo», señaló Agüero. A pesar de la gran carga de expectativas, Yamal sigue sin dejarse intimidar por el foco mediático, una fortaleza que queda perfectamente reflejada en su reciente y apasionada promesa a la afición del Barcelona tras la decepción europea.
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En busca de la gloria en La Liga con Hansi Flick
Aunque la Liga de Campeones terminó en decepción, Yamal y el Barcelona tienen una gran oportunidad de ganar el título nacional. El equipo de Hansi Flick lidera la tabla con nueve puntos de ventaja y este miércoles visita al Celta de Vigo. Se espera que Yamal vuelva a ser clave en la recta final y en la defensa del título de La Liga.