Tras la lesión de Lamine Yamal al chutear un penalti, el presentador de DSports Juan Furlanich cuestionó su profesionalidad al recordar una foto en la que el jugador aparecía comiendo en un McDonald's dentro de un jet privado.

Cuestionando sus hábitos de vida y recuperación, declaró a Futbol Total: «Es increíble que Lamine Yamal se haya lesionado hoy lanzando un penalti. Y dejemos a un lado la ironía o el humor, es completamente real: se lesionó lanzando un penalti.

Hace menos de 48 horas se burlaba comiendo comida rápida a bordo de un avión privado, poco antes de un partido. No es casualidad; no es mala suerte.

«Esto se debe a que quizá no se cuidó, no descansó bien y asumió riesgos. No es una foto robada; él mismo se jactó de ello».



