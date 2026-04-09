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Lamine Yamal advierte de que la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid «aún no ha terminado», y la estrella del Barcelona lo publica en un desafiante mensaje en Instagram
Yamal anima a la afición del Barcelona
A pesar de la derrota en casa, Yamal usó las redes sociales para que la afición blaugrana siguiera soñando con las semifinales. El jugador de 18 años pareció abatido tras el partido, pero al día siguiente mostró un tono desafiante.
El jueves publicó en Instagram una emotiva foto suya del partido y animó a la afición: «Esto no ha terminado, culés. Lo daremos todo en la vuelta. Todos juntos, siempre».
- AFP
Simeone rompe la maldición del Camp Nou
El resultado fue histórico para Simeone, que por fin ganó en el Camp Nou. Necesitó 19 intentos para vencer a los blaugranas y ahora los colchoneros están cerca de las semifinales de la Champions.
El Barça de Hansi Flick tiene ahora una tarea titánica, pues ningún equipo ha vencido al Atlético en su estadio en una eliminatoria de la Liga de Campeones.
Gavi deja sentir su presencia
Pese al marcador desalentador, el regreso de Gavi representó un rayo de esperanza para el Barça. El centrocampista jugó toda la segunda parte, su participación más larga tras siete meses lesionado. Su tenacidad anticipa la intensidad que el Barça necesitará en la vuelta.
En redes sociales, Gavi compartió la frustración de Yamal por el resultado de ida, pero mostró ilusión de cara a la vuelta en el Metropolitano: «Ayer merecimos mucho más, pero así es el fútbol… aún queda el partido de vuelta, ¡¡vamos a trabajar todos juntos!!».
- AFP
Flick se enfrenta a una crisis de lesiones en el centro del campo
La vuelta se complica por la lista de lesionados de Flick. El Barcelona tiene pocos recursos en el centro del campo para el derbi liguero contra el Espanyol. Frenkie de Jong sigue de baja y preocupa Pedri, sustituido por precaución en el descanso ante el Atlético.
Con tan pocas opciones, Gavi podría ser titular antes de lo previsto. Además de Marc Casado y Pedri, Flick podría recurrir de nuevo a Eric García para que siga improvisando en el centro del campo defensivo.