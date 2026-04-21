Lamine Yamal admite que su objetivo es «seguir los pasos» de Lionel Messi tras ser nombrado el joven deportista del año por los premios Laureus

Al recoger el trofeo, Yamal se mostró orgulloso de ser el primer ganador de la categoría «Joven Deportista del Año», sobre todo por el listón que ha dejado Messi. El argentino sigue siendo el único futbolista que ha obtenido el título principal de «Deportista Mundial del Año», logro que consiguió en 2020 y repitió en 2023.

Al pensar en el legado del jugador al que quiere imitar en el Camp Nou, Yamal afirmó: «Estoy muy contento de ser el primero en recibir este premio al mejor joven deportista. Es un orgullo. Cuando te das cuenta de que un deportista no es solo una leyenda de su deporte, sino de todos los deportes: Messi, que para mí es el mejor jugador de la historia y, si no es el mejor deportista de todos los tiempos, sin duda está a su altura.

Es más que un ídolo; todo el mundo le respeta por lo que ha hecho. Formó parte de la infancia de muchos niños, y espero seguir sus pasos».