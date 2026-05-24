¡Lágrimas en el Mundial! Neymar «lloró toda la noche» mientras su esposa, Bruna Biancardi, dormía, tras conseguir su emotiva convocatoria con la selección brasileña

Durante un acto en São Paulo, Neymar reveló que le costó asimilar su inclusión en la lista final y que pasó la noche en vela, emocionado, viendo vídeos.

«Me fui a dormir a las 6:30 o 7:00 de la mañana, viendo vídeos. No paré de llorar en toda la noche. Mi mujer y mis hijas dormían a mi lado, y yo lloraba con cada vídeo, porque no fue fácil», explicó Neymar, recordando la noche que pasó con Bruna Biancardi y sus hijas.