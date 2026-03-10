¿Qué había pasado? Poco después del 6-0 marcado por Jamal Musiala, Davies sufrió una lesión muscular, presumiblemente al correr hacia atrás sin que ningún rival le tocara. Al menos eso es lo que sugieren las imágenes de televisión. El canadiense indicó inmediatamente al banquillo que no podía continuar. Unos instantes después, acabó cayendo al suelo.

Davies sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho a finales de febrero, en el partido de la Bundesliga contra el Eintracht de Fráncfort (3-2). Es muy posible que ahora se haya vuelto a lesionar en el mismo lugar.

A finales del año pasado, el jugador de 25 años se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados que sufrió en marzo de 2025, poco después de renovar su contrato hasta 2030, tras unas duras negociaciones.