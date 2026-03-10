En el minuto 70, Davies se arrodilló repentinamente en la línea central y se cubrió la cara con la camiseta. Mientras sus compañeros intentaban consolarlo, las lágrimas ya brotaban de sus ojos. Al menos pudo abandonar el campo por su propio pie. Aún no se ha emitido un diagnóstico.
Lágrimas amargas para Alphonso Davies: la conmoción por la lesión empaña la gala del FC Bayern contra el Atalanta de Bérgamo
¿Qué había pasado? Poco después del 6-0 marcado por Jamal Musiala, Davies sufrió una lesión muscular, presumiblemente al correr hacia atrás sin que ningún rival le tocara. Al menos eso es lo que sugieren las imágenes de televisión. El canadiense indicó inmediatamente al banquillo que no podía continuar. Unos instantes después, acabó cayendo al suelo.
Davies sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho a finales de febrero, en el partido de la Bundesliga contra el Eintracht de Fráncfort (3-2). Es muy posible que ahora se haya vuelto a lesionar en el mismo lugar.
A finales del año pasado, el jugador de 25 años se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados que sufrió en marzo de 2025, poco después de renovar su contrato hasta 2030, tras unas duras negociaciones.
El desafortunado Davies no entró en el campo hasta después del descanso.
Especialmente amargo: Davies había entrado en Bergamo tras el descanso, con un 3-0 en el marcador, en sustitución de Konrad Laimer, que había recibido una tarjeta amarilla. Menos de 30 minutos después, su jornada laboral ya había terminado. Para colmo, Jamal Musiala, que había entrado como suplente, también tuvo que abandonar el campo antes de tiempo.
Incluyendo su breve aparición contra el Atalanta, Davies ha jugado 13 partidos esta temporada. En ellos, ha dado una asistencia.