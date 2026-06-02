«La vida sigue»: Aurélien Tchouameni habla del incidente con Federico Valverde en el Real Madrid y critica las «tonterías» de la prensa

Tras el incidente, Valverde publicó un comunicado en el que atribuyó la disputa al cansancio de la competición y negó cualquier violencia física: «Tuve un encontronazo con un compañero por una jugada en el entrenamiento; el cansancio y la frustración hicieron que la situación se desbordara.

Hoy discutimos de nuevo; al golpear una mesa me corté ligeramente la frente y me llevaron al hospital por rutina. Él no me hirió ni yo a él. Aunque suene más sencillo creer que nos pegamos o que él me lesionó a propósito, eso no ocurrió».