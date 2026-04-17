«¡La verdad es que no me sorprende!» ¿Conseguirá el FC Bayern un fichaje sensacional?

Las especulaciones sobre una cláusula de rescisión en el Eintracht de Fráncfort, el interés del Bayern o de clubes ingleses llegan a oídos de Senß en la selección. Para ella es clave jugar a nivel internacional. «Sé que en los últimos años he dado un salto y que siempre quiero rendir al máximo nivel», subrayó la centrocampista de 28 años.

Así lo demuestra en la fase de clasificación para el Mundial, donde el sábado visitará Austria cuatro días después del 5-1 en Núremberg. Sin la lesionada Lena Oberdorf, que se recupera de su segunda rotura de ligamentos cruzados, Senß se ha erigido como pieza clave del centro del campo alemán.

Sin embargo, su camino al protagonismo fue atípico: mide solo 1,61 metros. En su etapa en el SGS Essen compatibilizó el fútbol con su trabajo como auxiliar médica en el servicio de traumatología de la Clínica Universitaria de Essen, donde atendió casos de ortopedia oncológica, amputaciones y accidentes de moto.