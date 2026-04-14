El organismo rector del fútbol europeo respondió rápido a las quejas del Barcelona. El Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA revisó los argumentos del club, pero decidió que no había base para abrir un procedimiento formal.

En un breve comunicado emitido el martes, el organismo confirmó: «Tras el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones entre Barcelona y Atlético, el Barcelona protestó por una decisión arbitral. La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA desestimó la protesta».