«La UEFA quiere que el Manchester United llegue a la final de la Liga de Campeones», pero ¿lo lograrán los Diablos Rojos en las próximas diez temporadas tras quince años sin éxito?

Parker, exdefensa de los Red Devils y dos veces campeón de la Premier League, declaró en exclusiva a GOAL a través de Spreadex Sports: «Con esas cifras [15 años sin una final de la Liga de Campeones], sí, deben hacerlo por su credibilidad.

«Si eres jugador, deberías quererlo. Fui allí y se morían por conseguir su primer título de liga en 25 años. Si no lo hubiéramos logrado durante mi etapa, todos, yo incluido, lo habríamos considerado un fracaso.

Un club de su talla debe lograrlo. La UEFA quiere al Manchester United en Europa, en la Liga de Campeones y en su final.

«El United debe ser lo suficientemente bueno para llegar. La UEFA favorece a los grandes para que lleguen a las eliminatorias».

Sobre la posición actual de los Red Devils en Europa, añadió: «Si miras al Manchester United ahora y luego miras a los equipos en semifinales, ¿podrían ganar a alguno? No creo que puedan con el PSG en este momento. No creo que venzan al Bayern Múnich ahora mismo. ¿Al Atlético de Madrid, con uno de los entrenadores más imprevisibles? Probablemente les superen en velocidad; tienen demasiados jugadores peligrosos en su once.

Quizá solo podrían competir contra el Arsenal; ahí tendrían opciones reales de victoria».