La campaña del Real Madrid en la Liga de Campeones terminó con mal sabor de boca tras la sanción económica impuesta por el organismo rector. Aunque los blancos cayeron 6-4 ante el Bayern de Múnich, las consecuencias administrativas apenas comienzan.

La UEFA ha multado al club merengue con 20 000 € por retrasar el inicio del partido de ida en el Bernabéu, según Mundo Deportivo. Esta sanción se inscribe en la campaña de la UEFA contra los retrasos que alteran la programación de los encuentros de alto perfil.