La decisión de celebrar un partido amistoso entre dos selecciones que acaban de quedar eliminadas de los principales torneos ha despertado la ira de Chris Brunt. Tras la derrota por 2-0 de Irlanda del Norte ante Italia en Bérgamo y la desgarradora derrota de Gales en la tanda de penaltis contra Bosnia-Herzegovina, está previsto que estas dos selecciones se enfrenten en un partido que, en opinión de muchos, debería haberse cancelado para proteger el bienestar de los jugadores.

En declaraciones a BBC Sportsound, el excentrocampista del West Brom no se anduvo con rodeos a la hora de valorar la programación de la federación. Brunt afirmó: «Para los aficionados, es un partido sin importancia alguna. Es una de las cosas más ridículas que he oído nunca; no tiene sentido. El calendario de partidos que se avecina en Inglaterra —los chicos juegan el viernes y el lunes [cuando vuelven a sus clubes]— es ridículo. Si nos fijamos en los partidos de clasificación anteriores, se programaron para jueves, domingo y viernes, lunes o sábado, martes, así que ¿por qué llegar a esta fase de la temporada y jugar el jueves y el martes?».