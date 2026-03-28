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La UEFA, en el punto de mira por el partido «sin importancia» entre Irlanda del Norte y Gales tras quedar eliminada en la repesca del Mundial
Brunt califica el enfrentamiento con el Cardiff de «ridículo»
La decisión de celebrar un partido amistoso entre dos selecciones que acaban de quedar eliminadas de los principales torneos ha despertado la ira de Chris Brunt. Tras la derrota por 2-0 de Irlanda del Norte ante Italia en Bérgamo y la desgarradora derrota de Gales en la tanda de penaltis contra Bosnia-Herzegovina, está previsto que estas dos selecciones se enfrenten en un partido que, en opinión de muchos, debería haberse cancelado para proteger el bienestar de los jugadores.
En declaraciones a BBC Sportsound, el excentrocampista del West Brom no se anduvo con rodeos a la hora de valorar la programación de la federación. Brunt afirmó: «Para los aficionados, es un partido sin importancia alguna. Es una de las cosas más ridículas que he oído nunca; no tiene sentido. El calendario de partidos que se avecina en Inglaterra —los chicos juegan el viernes y el lunes [cuando vuelven a sus clubes]— es ridículo. Si nos fijamos en los partidos de clasificación anteriores, se programaron para jueves, domingo y viernes, lunes o sábado, martes, así que ¿por qué llegar a esta fase de la temporada y jugar el jueves y el martes?».
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Preocupación por el bienestar de los jugadores y el agotamiento
La fecha del partido es especialmente controvertida, dado el exigente calendario nacional que les espera a los jugadores a su regreso a sus clubes, sobre todo con la llegada de la Semana Santa en Inglaterra, donde muchos tendrán que disputar varios partidos en un breve espacio de tiempo, lo que hace que este amistoso parezca innecesario a ojos de los críticos. Brunt, que acumuló 65 internacionalidades, también señaló el desgaste físico y emocional de los partidos de la semana anterior, afirmando que el encuentro contra Gales «no significa absolutamente nada», y añadió que su único beneficio real es dar a los jugadores más jóvenes la oportunidad de ganar experiencia a ese nivel.
Agotamiento mental tras la decepción de los play-offs
Más allá del desgaste físico, está el reto mental que supone prepararse para un partido amistoso apenas unos días después de no haber logrado clasificarse para el Mundial. La derrota de Irlanda del Norte en Italia puso fin a una campaña muy reñida, y motivar a los jugadores para el partido en el Cardiff City Stadium ha resultado ser una tarea difícil para el cuerpo técnico.
Brunt explicó la dificultad de la situación tras la derrota en Bérgamo, afirmando: «A todos los chicos que estuvieron sobre el terreno de juego la otra noche, física y mentalmente les ha pasado factura no conseguir el resultado que queríamos. Es difícil para todos recuperarse y volver a empezar». Se espera que O'Neill aproveche este partido para rotar ampliamente su plantilla, protegiendo a aquellos que disputaron muchos minutos en Italia.
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Un rayo de esperanza para la próxima generación
A pesar de sus duras críticas a la UEFA, Brunt reconoció que el partido podría tener una utilidad práctica: dar minutos a los jugadores menos habituales. Figuras como Kieran Morrison, Dion Charles y Jamie McDonnell podrían entrar en el once inicial, ya que el seleccionador Michael O'Neill mira hacia el futuro y la próxima campaña de la Liga de Naciones.
Al compartir sus opiniones sobre los jugadores menos habituales de la plantilla, Brunt señaló: «Hay muchos chicos que viajan por toda Europa para la fase de clasificación y no llegan a jugar mucho al fútbol, así que es una oportunidad de devolverles algo a ellos, que han apoyado a los demás chicos durante la fase de clasificación».