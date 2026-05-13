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La UEFA amenaza con excluir al Lyon de las competiciones europeas por no cumplir la sanción impuesta por incumplir las normas financieras
El sueño europeo está en grave peligro.
El Lyon se juega mucho en la última jornada de la Ligue 1, pero su mayor batalla es fuera del campo. Es cuarto, a un punto del Lille, y tiene opciones de Liga de Campeones. Todo podría esfumarse si la UEFA le sanciona por incumplir las normas de sostenibilidad financiera.
Para obtener la licencia, el Lyon debe demostrar que cumple los requisitos del Órgano de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA, según The Telegraph. En julio, el CFCB sancionó a varios equipos, entre ellos Chelsea y Aston Villa; sin embargo, las condiciones impuestas al Lyon fueron muy específicas. Si no las cumple, quedará fuera de la Champions, la Europa League y la Conference League en la temporada 2026-27.
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Plazos incumplidos y caos financiero
La clave del problema es que la propiedad del club debía inyectar 60 millones de euros antes del 15 de julio pasado y convertirlos en capital social antes del 15 de octubre. Esta medida no se cumplió. Aunque la UEFA evita excluir a un club histórico de sus competiciones, la presión para actuar ante déficits significativos crece.
El Groupama Stadium acumula pérdidas de 186 millones de euros solo en la segunda mitad del año pasado. Bajo el control de la inversora estadounidense Michele Kang y Ares Management, el club intenta reconstruirse tras el colapso del modelo multiclub Eagle Football de John Textor. La transición, marcada por demandas y deudas, mantiene su futuro en el aire.
Denuncias de transacciones no registradas
Para explicar sus graves números rojos, el Eagle Football Group (EFG) culpa a la anterior dirección. Asegura que las fuertes pérdidas se deben a acuerdos secretos con clubes de la antigua red de Textor, como Botafogo de Brasil y RWD Molenbeek de Bélgica. Estos costes ocultos dificultan el intento del club de equilibrar sus cuentas ante la vigilancia de los reguladores europeos.
En un comunicado, el Lyon admitió: «Estas garantías eran desconocidas y no se reflejaron en los estados financieros de los últimos años».
El club confía en que la UEFA tenga en cuenta esta herencia y la actual política de austeridad.
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Modo Supervivencia
La posible sanción de la UEFA dependerá de cuánto se haya quedado corto el club en sus objetivos financieros. Aunque evite la inhabilitación, el Lyon deberá demostrar que puede ser sostenible. Por ahora, los jugadores se centran en el partido del domingo contra el Lens, conscientes de que ganar quizá no baste para salvar su temporada europea si la directiva no resuelve la crisis.