Getty Images Sport
Traducido por
La «transformadora» copropiedad de KSI del Dagenham & Redbridge hace que el club de sexta división «ose soñar» con ascender a la Premier League
Una nueva era en Victoria Road
El jugador de 32 años, cuyo valor se estima en 80 millones de libras esterlinas, asistió el sábado al estadio Victoria Road para presenciar la victoria por 1-0 sobre el líder de la liga, el Dorking Wanderers. Su presencia tuvo un impacto inmediato en la comunidad, ya que la asistencia al partido casi se duplicó hasta alcanzar los 2281 espectadores. KSI fue visto en las gradas junto al exdelantero del Liverpool y de la selección inglesa Andy Carroll, que ejerce como jugador y accionista minoritario del club.
- Getty Images Sport
Sumarse a la ola de celebridades propietarias
Al convertirse en propietario de un club de fútbol, KSI se une a una lista cada vez mayor de estrellas de primer nivel que invierten en el fútbol británico. Sigue los pasos de Ryan Reynolds y Rob Mac en el Wrexham, Tom Brady en el Birmingham City y Michael B. Jordan en el Bournemouth. Para un hombre que construyó su imperio con vídeos de videojuegos de FIFA, esta decisión representa un momento decisivo en su carrera, que abarca la música, el boxeo y su negocio Prime Hydration.
John Grabowski, accionista mayoritario y director comercial de los Daggers, cree que la participación del influencer supondrá un cambio radical para el equipo de sexta división. En declaraciones a SunSport, Grabowski afirmó: «Es una oportunidad increíble para el club, muy emocionante. Creo que vimos el comienzo de eso contra el Dorking. Todos esperamos más tardes como esa, y creo que si lo conseguimos, habrá muchas sonrisas en las caras de la gente por aquí».
Ambiciones alcistas en la Premier League
Aunque el club se encuentra actualmente en la mitad de la tabla de la National League South, KSI no ha ocultado sus objetivos a largo plazo. La estrella de Internet ha declarado con optimismo que su objetivo final es llevar al Daggers a la Premier League, afirmando que puede situar al equipo del este de Londres en el «escenario mundial». Se trata de una visión audaz que ha capturado la imaginación de la afición y del público futbolístico en general.
Grabowski es más prudente en cuanto al plazo, pero está de acuerdo en que el impacto es enorme. Añadió: «Solo quiero que seamos un poco mejores cada día. Ese es mi trabajo. Podemos atrevernos a soñar, pero mi trabajo es intentar ayudar a este club a ser un poco mejor cada día. Pero [la llegada de KSI] es transformadora. Es transformadora». La atención sigue centrada en el crecimiento sostenible, al tiempo que se aprovecha el enorme alcance global que aporta KSI.
- Getty Images Sport
Construyendo para el futuro
Los Daggers descendieron de la Liga Nacional la temporada pasada y actualmente están trabajando en su reconstrucción bajo la dirección del entrenador Lee Bradbury. Se encuentran en el puesto 12 de la clasificación, a seis puntos de los puestos de play-off, cuando quedan 10 partidos por disputar. Aunque la Premier League sigue siendo un sueño lejano por ahora, la jerarquía del club se centra en mantener el espíritu del club mientras abraza este nuevo capítulo «transformador» de su historia.
Reflexionando sobre el equilibrio entre la tradición y las nuevas inversiones, Grabowski, nacido en Filadelfia, señaló: «Un club de fútbol que no pertenece a la liga tiene éxito si puede seguir existiendo durante 25 o 50 años gracias a la comunidad y a sus aficionados. No se puede descuidar eso, no se puede dar por sentado a los aficionados. Hay que comprometerse a entretenerlos y a dar la bienvenida a los nuevos. Y creo que la participación de JJ [KSI] aquí hace ambas cosas».
Anuncios