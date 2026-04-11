La trampa de Deschamps en el Real Madrid... ¿Se ha rendido Pérez ante el poder del vestuario?

Los silbidos retumban en el Bernabéu y, en las oficinas, la directiva lucha por el poder. Entre tanto ruido, suena el nombre de Didier Deschamps, que podría salvar al equipo o hundirlo aún más.

Deschamps dejará la selección francesa tras el Mundial 2026 y ya recibe ofertas de los grandes de Europa.

Sin embargo, tras el brillo de su palmarés se esconde un dilema: el club podría perder su identidad táctica ante la «dictadura de las estrellas», y una lucha de poder que podría reducir al técnico a un simple «coordinador de relaciones públicas» en un vestuario de pesos pesados.