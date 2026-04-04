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Raphinha Barcelona season risk GFXGOAL
Mark Doyle

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La temporada del Barcelona corre el riesgo de desmoronarse tras la lesión de Raphinha

Opinion
Barcelona
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Atlético Madrid vs Barcelona
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Barcelona vs Atlético Madrid
Liga de Campeones
Raphinha
M. Rashford
H. Flick

Faltaban solo unos minutos para que terminara la primera parte del partido amistoso entre Brasil y Francia de la semana pasada cuando Raphinha empezó a sentir lo que Carlo Ancelotti describió como «unas leves molestias» en el muslo derecho. Sin embargo, el mero hecho de que no volviera a salir al campo para la segunda parte en el Gillette Stadium puso inmediatamente en alerta máxima al equipo médico del Barcelona, que se puso rápidamente en contacto con el extremo, con la esperanza desesperada de recibir la confirmación de que no había agravado una lesión que ya le había dejado fuera de juego en dos ocasiones esta temporada.

Por desgracia para los blaugranas, las pruebas inmediatas realizadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmaron una nueva lesión en el tendón de la corva. «El jugador regresa a Barcelona para comenzar el tratamiento adecuado», reza un comunicado publicado por el club el 27 de marzo. «El tiempo de recuperación estimado es de cinco semanas».

En consecuencia, Raphinha se perderá una serie de partidos cruciales, incluida una trilogía con el Atlético de Madrid que podría definir la temporada y que comienza con un enfrentamiento de liga en el Metropolitano el sábado por la noche, lo que significa que ahora existe un riesgo muy real de que toda la campaña del Barcelona se desmorone por completo sin el que posiblemente sea su jugador más influyente...

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    «Es indignante»

    Como era de esperar, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se mostró furioso por la inoportuna lesión que sufrió Raphinha en un partido amistoso en Estados Unidos.

    «Es una verdadera lástima», declaró a Mon Esport. «Debemos pedir a la FIFA que elabore un calendario internacional que tenga en cuenta las competiciones en las que participan los grandes clubes.

    «No se puede culpar a los jugadores, son profesionales y lo dan todo por su país. El problema es la apretada agenda en un momento de la temporada en el que nos lo jugamos todo. ¡Es indignante!».

    Según las informaciones, el Barça podría tener derecho a una indemnización en virtud del Programa de Protección de Clubes de la FIFA, ya que se prevé que Raphinha esté de baja más de un mes.

    Sin embargo, la indemnización estimada de 144 000 € es insignificante en comparación con la cantidad de premios que el Barça se arriesga a perder si no consigue ganar la Liga o incluso superar al Atlético en los cuartos de final de la Liga de Campeones; además, no supondría ningún consuelo ni para el propio jugador ni para su entrenador, Hansi Flick.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    «Estoy realmente cabreado»

    El exdelantero del Barcelona Pau Víctor admitió a principios de esta semana que aún no se había puesto en contacto con Raphinha porque «conociéndolo, debe de estar destrozado y muy cabreado».

    Sin duda, el momento en que se ha producido la lesión habrá afectado mucho al versátil extremo. Además del hecho de que solo quedan poco más de dos meses para el Mundial, lo que hace temer que Raphinha no esté en plena forma para el inicio de la campaña de Brasil, él mismo ha sido muy claro al afirmar que está decidido a ganar la Liga de Campeones con el Barcelona, algo que considera un «reto personal».

    El exjugador del Leeds United no podría haber hecho mucho más para ayudar al Blaugrana a intentar ganar su sexta Copa de Europa la temporada pasada, ya que Raphinha terminó como máximo goleador ex aequo del torneo, con 13 goles.

    A pesar de sus problemas de lesiones, también desempeñó un papel fundamental en el pase del Barça a cuartos de final esta temporada al marcar dos goles y dar tres asistencias en la impresionante goleada por 7-2 en el partido de vuelta contra el Newcastle en el Camp Nou, justo antes del parón internacional.

    Es más, solo tres días antes de esa extraordinaria actuación, Raphinha había marcado un hat-trick en la goleada por 5-2 al Sevilla, rival de La Liga, lo que no hace más que subrayar lo bien que estaba jugando antes de su última lesión en el tendón de la corva.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    ¿Rashford al rescate?

    Por supuesto, la baja de Raphinha supone una oportunidad para los jugadores secundarios del Barcelona, entre ellos Marcus Rashford, y es una oportunidad que no podría haber llegado en mejor momento para el internacional inglés.

    A finales de enero, parecía casi seguro que los blaugranas ejercerían su opción de fichar a Rashford de forma definitiva procedente del Manchester United este verano por 30 millones de euros (25 millones de libras/32 millones de dólares). Puede que no haya sido titular en todos los partidos, pero ha contribuido regularmente con goles y asistencias, especialmente en la Liga de Campeones.

    Sin embargo, ahora se informa de que el Barça está barajando fichajes alternativos para el verano, entre ellos Abde Ezzalzouli, Jan Virgili y Víctor Muñoz, y no es difícil entender por qué.

    Han pasado ya más de dos meses desde que Rashford participara directamente en un gol del Barça y ni siquiera salió del banquillo en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Newcastle.

    No obstante, el inglés sigue siendo el sustituto obvio de Raphinha y, si destaca en ausencia del brasileño, bien podría convencer a los catalanes de que conviertan su cesión de una temporada en una fichaje definitivo.

  • RaphinhaGetty Images

    Sin Raphinha, el equipo ya no es el mismo

    Sin duda, Rashford tiene el talento necesario para ayudar a llenar el vacío que ha dejado Raphinha. Ya lo hemos visto en varias ocasiones esta temporada, sobre todo con el doblete decisivo que marcó en St. James' Park allá por septiembre, que realmente impulsó su carrera en Cataluña.

    Tampoco es que al Barcelona le falte calidad en ataque, ya que Ferran Torres, Fermín López y Dani Olmo también compiten por un puesto en la delantera de Flick junto a Robert Lewandowski y Lamine Yamal, mientras que se cree que el técnico alemán también está considerando dar más minutos al sensacional Toni Fernández, de 17 años, en las próximas semanas.

    Sin embargo, a pesar de todo su talento ofensivo, lo cierto es que el Barcelona simplemente no es el mismo equipo sin Raphinha, como se ha demostrado una y otra vez en los últimos ocho meses.

    Los blaugranas solo han perdido siete partidos esta temporada. Raphinha se perdió cinco de ellos por lesión y solo estuvo en condiciones de jugar 28 minutos en la derrota de la Liga de Campeones ante el Chelsea en Stamford Bridge.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    «El que ejerce presión»

    La importancia de Raphinha para el Barcelona radica, evidentemente, en su extraordinario rendimiento.

    Aunque se ha visto limitado a solo 31 partidos en todas las competiciones debido a sus preocupantes problemas en los isquiotibiales, el jugador de 29 años sigue siendo el segundo máximo goleador del Blaugrana esta temporada, con 19 goles, además de haber dado ocho asistencias.

    Desde una perspectiva puramente ofensiva, por tanto, se le echará mucho de menos, sobre todo en la triple jornada contra el Atlético.

    Sin embargo, como señaló Flick durante la crisis de lesiones del Barça en la primera mitad de la temporada 2025-26, la ausencia de Raphinha fue especialmente perjudicial «porque es él quien ejerce presión» sobre los rivales.

    Sin embargo, según él mismo admite, tampoco deja descansar ni un momento a sus compañeros.

    «A menudo siento que soy un poco insistente, quizá demasiado», admitió Raphinha a principios de esta temporada. «Hay muchas ocasiones en las que los demás piensan que hablo demasiado, que soy pesado y que les exijo demasiado.

    Pero así soy yo y exijo más a las personas de las que sé que pueden dar mucho más. Alguien tiene que hacerlo, y yo acepto esta responsabilidad».

    Y Raphinha está disfrutando de su papel como capitán de facto del Barcelona.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Irremplazable

    Ronald Araujo puede ser el capitán oficial del Barça, pero Raphinha, que ha ejercido de capitán en repetidas ocasiones esta temporada, es sin duda el verdadero líder del equipo.

    Goza de la máxima estima por parte de los veteranos del vestuario y también es considerado un auténtico modelo a seguir para los jugadores más jóvenes por su capacidad de trabajo, su profesionalidad y la extraordinaria forma en que pasó de ser una figura secundaria en el Barcelona a convertirse en el eje central de todo el proyecto.

    Su mera presencia en el campo, por lo tanto, anima a todos los que le rodean, y por eso su baja de cinco semanas supone un duro golpe para los blaugranas, que probablemente ni siquiera contarán con Raphinha para las semifinales de la Liga de Campeones, en caso de que consigan superar al Atlético.

    Tampoco hay garantía de que esté en plena forma para cuando llegue el último y potencialmente crucial Clásico de la temporada, el fin de semana del 10 de mayo.

    El Barça, por supuesto, se encuentra en una posición sólida en La Liga, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero los blancos han empezado a recuperar un buen nivel bajo la dirección de Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé ya está de vuelta para impulsar su propia apuesta por el doblete de la Liga de Campeones y la Primera División.

    El Barça, por el contrario, se ha visto privado de su talismán en un momento crucial de la temporada y, como afirmó Víctor, «la baja de Raphinha es una de las más dolorosas que el Barça podría sufrir en estos momentos».

    El delantero insiste en que su antiguo club sigue teniendo «los recursos para arreglárselas sin él», pero es innegable que existe la posibilidad de que Raphinha vuelva a demostrar que es dolorosamente insustituible.

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