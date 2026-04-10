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La suspensión de Enzo Fernández en el Chelsea se mantiene, pues Liam Rosenior descarta su regreso contra el Manchester City pese a las conversaciones de «acuerdo» y a la disculpa del centrocampista
Se confirma la sanción interna
El entrenador del Chelsea confirmó que Fernández cumplirá este fin de semana el segundo partido de su sanción. El campeón del Mundial fue castigado tras una entrevista en la que expresó su deseo de vivir en Madrid, lo que se interpretó como un coqueteo con el Real Madrid.
El mediocampista ya se perdió la goleada 7-0 sobre el Port Vale en el primer partido de su castigo. Pese a lo que está en juego en el próximo encuentro en Stamford Bridge, Rosenior mantiene la disciplina del club y los valores que espera de su plantilla en un momento clave de la temporada.
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Rosenior revela la «sincera» disculpa del centrocampista
En rueda de prensa previa al duelo con el City, Rosenior confirmó que ha hablado varias veces con Enzo, quien se disculpó con él y con el club. «Tuvimos conversaciones positivas; no cuestiono su carácter. Creo que todos erramos y la sanción no debe exceder el error», añadió el técnico del Chelsea.
El técnico subrayó que, aunque el error fue grave, no define a Fernández como persona. «Ha sido una reunión seria sobre algo muy serio para Enzo. Le he dicho que nunca he cuestionado su carácter ni quién es como persona. La gente comete errores y el castigo no puede exceder el error», añadió.
Dar prioridad a la cultura frente al talento individual
La decisión de dejar fuera a uno de los jugadores más caros del club para un partido contra los aspirantes al título ha llamado la atención, pero Rosenior insiste en que crear una cultura de equipo cohesionada es más importante que complacer a las individualidades. Actualmente, su objetivo es llevar al club de vuelta a los puestos de la Liga de Campeones en las últimas siete jornadas de la temporada.
«El fútbol es un deporte de equipo. No se trata de individuos. No se trata de dispararse en el pie», declaró Rosenior al preguntársele sobre la suspensión. «Hay ciertos valores y una cultura en los que creo, en los que cree este club, que hacen que el equipo sea más fuerte si se hacen bien las cosas. Hemos impuesto una sanción. Tomamos una decisión y lo que quiero de Enzo es que siga adelante y tenga una carrera excepcional».
- AFP
Las lesiones se acumulan para los Blues
Fernández se une a la lista de bajas, que incluye a Filip Jorgensen, Levi Colwill, Reece James, Trevoh Chalobah y Jamie Gittens, justo cuando el equipo londinense mermado se prepara para enfrentar al conjunto de Pep Guardiola. Al confirmar la extensión de la sanción del centrocampista, Rosenior insistió en la necesidad de una concentración total en esta recta final y afirmó: «No jugará el domingo, pero esperamos que sea una pieza clave en el futuro». Aunque reconoció que aún hay «obstáculos» por superar, el entrenador advirtió que su equipo no puede permitirse errores ante un rival de tanta élite.