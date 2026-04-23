Según Sky, el entorno de Sancho y el BVB han mantenido nuevas conversaciones. El jugador habría comunicado al Borussia su disposición a volver al Dortmund.
Traducido por
¡La superestrella quiere fichar por el BVB! El bombazo del Borussia Dortmund parece cada vez más cercano
Se han discutido cifras concretas. Sancho deberá aceptar un recorte salarial importante respecto a los 15 millones de euros al año que gana. El BVB ya se lo comunicó hace semanas.
Según Sky, el jugador aceptaría la rebaja y, pese a tener ofertas de varios países, prefiere regresar al Dortmund. La Juventus también ha mostrado interés en los últimos meses.
El BVB no pagaría indemnización, pues su contrato con el Manchester United vence este verano. Sin futuro en los Red Devils, Sancho está cedido hasta junio al Aston Villa con resultados moderados.
- Getty Images
Hace tiempo que se especula sobre el posible regreso de Jadon Sancho al BVB
Sancho llegó al Dortmund con 17 años procedente de la cantera del Manchester City y, en pocos años, se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Bundesliga. En 2021 el United pagó 85 millones de euros por él, pero en Old Trafford nunca cumplió las expectativas.
Tras un enfrentamiento con el entonces técnico del United, Erik ten Hag, regresó al Borussia en enero de 2024. En Dortmund, durante el resto de la temporada, vivió su mejor momento en los últimos años, que en su mayoría habían sido decepcionantes. Entre otras cosas, Sancho contribuyó al avance del Dortmund hasta la final de la Liga de Campeones; en el verano de 2024, al BVB le hubiera gustado ficharlo de forma definitiva. Sin embargo, esto no fue posible desde el punto de vista financiero, por lo que, desde entonces, el United cedió a Sancho primero al Chelsea FC y después al Villa.
En Birmingham no recuperó su mejor nivel, pero mostró destellos de su talento. Desde hace meses se especula con un nuevo regreso a Dortmund.
Niko Kovac apoya el regreso de Jadon Sancho al BVB.
Niko Kovac, técnico del BVB, habría dado el visto bueno al fichaje de Sancho. Kovac valora la disciplina y el trabajo defensivo constante, aspectos en los que Sancho no brilla, pero confía en encauzarlo. Su talento ofensivo es incuestionable.
Podría ocupar el lugar de Julian Brandt, quien saldrá gratis este verano rumbo, según rumores, al Atlético de Madrid. En Dortmund cuenta con un valedor: el presidente Hans-Joachim Watzke. «Le encanta Jadon Sancho», informó Sky a finales de marzo, señalando que Watzke impulsaba enérgicamente su fichaje.
El director deportivo, Lars Ricken, confirmó a Sport Bild que buscan un atacante de calidad y con precio razonable, y que Sancho entra en esa evaluación.
- Getty Images Sport
Jadon Sancho: sus estadísticas con el BVB
Juegos
158
Goles
53
Asistencias
67