La selección alemana ha superado con éxito el primero de los dos partidos amistosos de preparación para el Mundial. En particular, una sorprendente decisión del seleccionador Julian Nagelsmann surtió efecto inmediato en la victoria por 4-3 contra Suiza. Mientras que el ataque y el debutante Lennart Karl lograron convencer, la defensa sigue siendo el principal motivo de preocupación.
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La sorprendente decisión de Julian Nagelsmann da frutos de inmediato: Lennart Karl deja su primera huella en la selección alemana
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En el partido contra Suiza se notó desde el principio lo mucho que la selección alemana se había centrado en las jugadas a balón parado. El primer gol alemán fue fruto de una jugada magníficamente ensayada: el saque de esquina desde la izquierda se pasó en corto a Joshua Kimmich, quien, sin siquiera intentar girarse hacia la portería, cedió el balón a Florian Wirtz. Wirtz controló el balón en la línea de banda y centró con precisión al segundo palo, donde Jonathan Tah se desmarcó de Silvan Widmer y marcó de cabeza el 1-1 provisional. «Si lo haces rápido y cambias de marcha rápidamente, pillas al rival desprevenido. Eso es lo más difícil de defender», elogió tras el partido el exentrenador del BVB, Edin Terzic, en RTL.
También el gol del 3-2 de Wirtz, que cuajó posiblemente su mejor partido con la camiseta de la selección y participó directamente en los cuatro tantos alemanes, llegó tras una jugada a balón parado. Serge Gnabry volvió a sacar un córner en corto hacia Wirtz, que quedó totalmente desmarcado por la defensa suiza, se desmarcó en diagonal, dio dos pasos hacia la portería y envió el balón con un disparo espectacular desde el borde del área al segundo palo.
Pero también las jugadas a balón parado que no se tradujeron en goles surtieron efecto. Sobre todo los saques de esquina de Kimmich llegaban con frecuencia de forma peligrosa y molesta para el portero Gregor Kobel al primer palo.
Esta nueva fortaleza no es casual: hace unas semanas, la selección alemana se reforzó con el holandés Alfred Schreuder, a quien Nagelsmann ya conoce de su etapa conjunta en el TSG Hoffenheim. El objetivo era dar más libertad al entrenador de jugadas a balón parado, Mads Buttgereit, para que pudiera concentrarse plenamente en esta tarea específica: «Hemos decidido contar con él como experto adicional para que Mads Buttgereit pueda concentrarse plenamente en las jugadas a balón parado durante los entrenamientos. Esperamos que las jugadas a balón parado cobren aún más importancia en este Mundial. Por eso queremos centrarnos más en ellas durante los entrenamientos y la preparación», explicó Nagelsmann. Todo un éxito.
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El exitoso debut de Lennart Karl con la selección alemana absoluta
Basta con echar un vistazo al marcador y a los cuatro goles marcados para constatar que la delantera de la selección alemana tuvo un día excelente. Además de la actuación de talla mundial de Wirtz, también destacó el debut de Lennart Karl con la selección absoluta. En los escasos 28 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, el joven de 18 años demostró de manera impresionante que tiene todo el derecho a estar en el equipo.
Frente a los suizos, el joven del Bayern actuó sin miedo y sin dejarse intimidar, recorrió la banda derecha a gran velocidad y creó peligro una y otra vez con centros al área rival. Leon Goretzka no pudo aprovechar la primera asistencia de Karl, pero la segunda culminó en el minuto 86 con el 4-3 de Wirtz.
Las estadísticas también subrayan el exitoso debut de Karl: con tres asistencias de gol, fue el segundo mejor alemán tras Wirtz (cinco). Además, en su breve tiempo de juego, realizó 31 acciones con el balón y completó 18 de 20 pases a un compañero, nueve de ellos en el último tercio del campo.
Así pues, el vertiginoso ascenso de Karl esta temporada continúa. En noviembre debutó con la selección sub-21 y se ha labrado un nombre en el FC Bayern como un jugador con un gran futuro. Con actuaciones como estas, también puede aspirar a minutos de juego en el Mundial.
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Matthäus: «Hoy no me ha gustado Schlotterbeck»
Sin embargo, no todo salió como se esperaba. Por muy fuerte y eficaz que fuera el ataque, la defensa se mostró muy vulnerable. Sobre todo los centrales Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah tuvieron un mal día. Schlotterbeck participó en dos goles en contra con dos pases erróneos espantosos, mientras que Tah perdió el duelo decisivo en el segundo gol en contra ante Breel Embolo. A partir de ahí, Tah no cometió más errores graves, pero Schlotterbeck siguió siendo propenso a cometer errores.
«Hoy no me ha gustado mucho Schlotterbeck. Ha cometido muchos errores en el juego de pases; además, en los dos primeros goles, sus dos pases provocaron los tantos. Por supuesto, a veces se tiene un partido así», dijo el experto Lothar Matthäus en RTL.
Por eso, el gran ganador entre los centrales fue Antonio Rüdiger, que ahora podría ejercer una presión enorme sobre la pareja titular. Matthäus también lo ve así: «Rüdiger va a ir a por todas, ese es su estilo. Tiene mucha calidad. Es bueno para un entrenador tener esa opción. Tenemos varios jugadores que pueden presionar a esos dos desde atrás».
La forma en que se produjeron los goles en contra no fue ninguna sorpresa. Recordó un poco a la derrota por 1-2 ante Japón en el Mundial de Catar: mucha posesión del balón, el equipo que dominaba el juego, pero atrás parecía que cada ataque acababa en gol. Algo similar ocurrió contra Suiza, que fue claramente inferior en la mayoría de las estadísticas (0,59 : 2,63 xGoals, 7 : 22 tiros, 3 : 9 tiros a puerta, 1 : 8 ocasiones claras, 3 : 17 tiros dentro del área). Sin embargo, el resultado parece bastante equilibrado.
«No defendimos tan bien en algunas situaciones. En la presión alta sí, pero en profundidad a veces fuimos demasiado pasivos. El tercer gol es un disparo sin preparación, lo lanza desde parado al ángulo», explicó Nagelsmann. Este problema debe solucionarse rápidamente para evitar un déjà vu de Japón en el Mundial.