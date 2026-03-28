La sorprendente decisión de Julian Nagelsmann da frutos de inmediato: Lennart Karl deja su primera huella en la selección alemana

En el partido contra Suiza se notó desde el principio lo mucho que la selección alemana se había centrado en las jugadas a balón parado. El primer gol alemán fue fruto de una jugada magníficamente ensayada: el saque de esquina desde la izquierda se pasó en corto a Joshua Kimmich, quien, sin siquiera intentar girarse hacia la portería, cedió el balón a Florian Wirtz. Wirtz controló el balón en la línea de banda y centró con precisión al segundo palo, donde Jonathan Tah se desmarcó de Silvan Widmer y marcó de cabeza el 1-1 provisional. «Si lo haces rápido y cambias de marcha rápidamente, pillas al rival desprevenido. Eso es lo más difícil de defender», elogió tras el partido el exentrenador del BVB, Edin Terzic, en RTL.

También el gol del 3-2 de Wirtz, que cuajó posiblemente su mejor partido con la camiseta de la selección y participó directamente en los cuatro tantos alemanes, llegó tras una jugada a balón parado. Serge Gnabry volvió a sacar un córner en corto hacia Wirtz, que quedó totalmente desmarcado por la defensa suiza, se desmarcó en diagonal, dio dos pasos hacia la portería y envió el balón con un disparo espectacular desde el borde del área al segundo palo.

Pero también las jugadas a balón parado que no se tradujeron en goles surtieron efecto. Sobre todo los saques de esquina de Kimmich llegaban con frecuencia de forma peligrosa y molesta para el portero Gregor Kobel al primer palo.

Esta nueva fortaleza no es casual: hace unas semanas, la selección alemana se reforzó con el holandés Alfred Schreuder, a quien Nagelsmann ya conoce de su etapa conjunta en el TSG Hoffenheim. El objetivo era dar más libertad al entrenador de jugadas a balón parado, Mads Buttgereit, para que pudiera concentrarse plenamente en esta tarea específica: «Hemos decidido contar con él como experto adicional para que Mads Buttgereit pueda concentrarse plenamente en las jugadas a balón parado durante los entrenamientos. Esperamos que las jugadas a balón parado cobren aún más importancia en este Mundial. Por eso queremos centrarnos más en ellas durante los entrenamientos y la preparación», explicó Nagelsmann. Todo un éxito.