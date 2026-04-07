«La sociedad necesita gente como tú»: Diego Simeone le dice a Antoine Griezmann que «le quiere» en un emotivo discurso, mientras el héroe del Atlético de Madrid se prepara para su aventura en la MLS

Simeone organizó este homenaje público antes del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid contra el Barcelona. Sentado junto a Griezmann en el Spotify Camp Nou, el entrenador argentino interrumpió al responsable de prensa. Sabiendo que el delantero se marcha a Estados Unidos para fichar por el Orlando City, quiso rendir un homenaje personal a un jugador que anteriormente había ganado la Europa League y la Supercopa de la UEFA con el club.

«Disculpen, disculpen», comenzó la rueda de prensa. «Antes de que empiecen a hacer preguntas, quería, desde mi perspectiva como entrenador y como aficionado del Atlético de Madrid, que Antoine estuviera presente en la rueda de prensa de hoy».



