En el Mundial de México 1970, con el “Partido del Siglo” entre Alemania e Italia en semis y la tercera corona de Pelé, la FIFA no objetó esta situación especial. En 1986, la federación exigió controlar todas las entradas, pero no lo logró. Los «Titulares de Palcos y Plateas» vieron gratis el gol del siglo de Diego Armando Maradona y la legendaria «Mano de Dios» ante Inglaterra en cuartos, más la final que Argentina ganó a Alemania.

En 2026 el Estadio Azteca será el primer escenario en albergar partidos de tres Copas del Mundo. Ya cuenta con 19 encuentros y, en la próxima edición, sumará cinco más: el partido inaugural México-Sudáfrica y un choque de octavos de final.

De nuevo surgieron disputas por las 14 000 localidades. Ante la mayor presión de la FIFA y del operador del estadio, Ollamani, los propietarios se unieron en la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP). «Nuestra asociación demandó a la FIFA y al Estadio Azteca y ganó», afirmó el secretario general, Roberto Ruano Ortega, a la revista austriaca ballesterer. «Se respetarán nuestros asientos y no pagaremos nada».

Sin embargo, como el operador del estadio ya había garantizado esos asientos a la FIFA, tuvo que pagar a la federación una indemnización de unos 54 millones de euros, según coinciden los medios mexicanos.