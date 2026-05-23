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La selección masculina de fútbol de Estados Unidos reveló su lista de 26 jugadores para el Mundial: Alejandro Zendejas (Club América) y Gio Reyna (Gladbach) entran, mientras que Tanner Tessmann (Lyon) y Aidan Morris (Middlesbrough) se quedan fuera
- AFP
¿Qué pasó?
El sábado, el diario «The Guardian» publicó la lista de 26 convocados de Estados Unidos para el Mundial, con varias sorpresas. Un día antes, «The Athletic» ya adelantó la inclusión de Gio Reyna y la ausencia de Diego Luna, pero ahora se conocen más detalles que aclaran la plantilla de Mauricio Pochettino.
Zendejas, en gran momento con el Club América, regresa al equipo. Aun así, apenas ha sumado 139 minutos en seis partidos con Pochettino. Con Zendejas, el grupo de interiores ofensivos incluye a Reyna, Christian Pulisic, Brenden Aaronson y Malik Tillman, por lo que el técnico ha reducido los centrocampistas defensivos.
Tyler Adams, Cristian Roldán y Sebastián Berhalter completan la lista, mientras que Weston McKennie, con un perfil más ofensivo, podría ser titular junto a su compañero de siempre, Adams. Se quedaron fuera Morris y Tessmann, habituales con Pochettino, y Johnny Cardoso, lesionado.
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La plantilla comunicada
Porteros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (Nueva York), Matt Turner (Nueva Inglaterra)
Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
Centrocampistas: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldán (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsella), Alejandro Zendejas (Club América)
Delanteros: Folarin Balogun (AS Mónaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)
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Convocatorias destacadas
La selección masculina de Estados Unidos recupera a Chris Richards, quien se recupera de una lesión de tobillo con el Crystal Palace. El central se suma a Tim Ream, Mark McKenzie, Auston Trusty y Miles Robinson en la zaga. Noahkai Banks, que en marzo rechazó una convocatoria por su interés en Alemania, queda fuera.
En la portería se suma Chris Brady, que completa el trío de guardametas junto a Matt Freese y Matt Turner. En ataque, los elegidos son Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Haji Wright.
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¿Y ahora qué?
La convocatoria completa de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se anunciará el martes en Nueva York. Luego la atención se centrará en los amistosos contra Senegal y Alemania, antes del debut ante Paraguay el 12 de junio.
Las convocatorias no se cerrarán hasta el 1 de junio y, por «circunstancias excepcionales», podrían modificarse incluso después de esa fecha debido a lesiones.