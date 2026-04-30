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La selección masculina de Estados Unidos debe clasificar al Mundial 2026 para ayudar a Christian Pulisic, Lionel Messi y la MLS a promover un deporte más seguro que el fútbol americano para los jóvenes
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Beckham e Ibrahimovic contribuyeron a potenciar la imagen de marca de la MLS
A pesar de competir en Norteamérica con NFL, NBA, MLB y NHL, la MLS ha crecido rápido.
El Mundial de 1994 sentó las bases y la llegada de estrellas como David Beckham al LA Galaxy en 2007 impulsó el proyecto. Desde entonces, jugadores de la talla de Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Kaká, David Villa, Wayne Rooney y Zlatan Ibrahimovic han jugado en equipos estadounidenses.
Messi brilla en Estados Unidos; Pulisic y compañía, en Europa
Desde 2023, Messi lidera la ofensiva nacional tras unirse a Beckham en el Inter de Miami, donde ya suma dos premios MVP y una Copa de la MLS. Su llegada ha puesto los focos sobre el fútbol estadounidense.
Jugadores como Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Folarin Balogun y Ricardo Pepi, brillando en la Premier League, la Serie A, la Ligue 1, la Eredivisie y la Liga de Campeones, han consolidado una “generación dorada”.
- Specsavers
Cómo las superestrellas de la selección masculina de fútbol de EE. UU. y de la MLS pueden impulsar el fútbol en Estados Unidos
Cole, que ya integró un grupo similar en la selección inglesa, desempolvó sus botas para jugar un partido con el Warley FC, el«Mejor Peor Equipo» de Specsavers. En entrevista con GOAL, al preguntarle si la cultura del fútbol base gana en Estados Unidos la misma importancia que en Europa gracias a Messi y compañía, respondió: «Sí, lo están haciendo increíblemente bien. He estado allí y he visto cuánto amor hay por el deporte.
Pero Estados Unidos es enorme: Florida no es como Kansas City; hay montañas, playas, frío extremo y calor tropical. En Florida, por ejemplo, la gente adora el fútbol.
Creo que la MLS crece, la Premier también y el fútbol en general. Además, les gusta porque es más seguro que el fútbol americano para los niños.
Que Messi esté allí y lo esté haciendo tan bien ha sido genial. Podría haberse quedado en la playa de Miami, pero ha sido excepcional. Sigue siendo uno de los mejores del mundo a sus más de 30 años, y la gente disfruta viéndolo jugar.
«En cuanto al sistema que le rodea, la infraestructura ya está. Necesitan un buen Mundial y que Estados Unidos llegue, al menos, a cuartos de final; eso sería muy importante para el país».
La cultura popular tiene un papel importante que desempeñar
Cole sabe lo que se necesita para llegar a lo más alto en este deporte y lo importante que es que los jugadores, tanto jóvenes como veteranos, tengan la oportunidad de vivir su pasión por el fútbol, sin importar el nivel en el que compitan.
Al preguntarle si, al jugar con el Warley, activaba un modo «liga dominical» o si se mantenía profesional, añadió: «Hace tiempo que no juego, pero tras retirarme jugué en esa liga durante cuatro años. De verdad que me encantaba.
Me encantó, pero dejé de jugar porque mis hijos empezaron a competir los domingos. Fue genial volver a calzarse las botas con el Warley: un grupo estupendo.
Es una tradición inglesa, una auténtica cultura británica. Me encantó y me gusta ver lo mucho que todos disfrutan; entonces comprendes el privilegio de haberlo hecho profesionalmente».
Las estrellas del mañana, inspiradas en los iconos del presente
Messi, Pulisic y McKennie viven ese sueño hoy y pueden inspirar a las estrellas del futuro. Algunos llegarán lejos y se convertirán en figuras internacionales; otros jugarán por diversión y mantendrán la mentalidad de «jersey a modo de portería» durante generaciones.
La transformación del Warley FC se documenta en la serie de YouTube «Best Worst Team» de Specsavers. No te pierdas a Joe Cole en el episodio 9 y suscríbete al canal para seguir su trayectoria.