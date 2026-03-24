La selección italiana sub-19 busca el pase a la Eurocopa: Liberali, Inacio y Reggiani son las estrellas. Las rivales, el reglamento y dónde ver los tres partidos por televisión y en streaming

El mundo del fútbol italiano se ha detenido y espera con impaciencia el resultado de la eliminatoria de clasificación de la selección de Gennaro Gattuso para el próximo Mundial de 2026. Sin embargo, el compromiso de los Azzurri no es el único importante programado durante este parón, ya que a partir del miércoles 25 de marzo, en casa, en Catanzaro, también saltará al campo laselección italiana sub-19, que disputará los tres partidos de lafase élite de clasificación para el próximo Campeonato de Europa sub-19, que se celebrará del 28 de junio al 11 de julio de 2026 en Gales.





¿A quién se enfrentará el equipo dirigido por el seleccionador Alberto Bollini? ¿Quiénes son nuestras estrellas? ¿Cuándo y cómo se podrán seguir los tres partidos programados? ¿Y cuál es el reglamento? Aquí tienes la guía de este minitorneo de clasificación.







